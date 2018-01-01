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Капитан Америка плачет. Трейлер фильма Мстители: Финал побил рекорд просмотров на YouTube

Сегодня, 15:48 107
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Тони Старк

Кадр из трейлера

Трейлер супергеройского фильма Мстители: Финал (Avengers Endgame) установил новый рекорд по количеству просмотров на сервисе YouTube.

Видео, анонсирующее предстоящую финальную часть саги Marvel собрал 289 миллионов просмотров за первые 24 часа. Предыдущие рекорды принадлежали фильмам Мстители: Война бесконечности (Infinity War) с 236 миллионов просмотров и Король-лев (The Lion King) с 224,6 миллиона просмотром за тот же период времени, пишет Deadline.

Компания Marvel Studios в своем официальном Twitter-аккаунте поблагодарила своих «лучших фанов в мире», которые помогли трейлеру установить рекорд.

 

Мстители: Финал - 22-й фильм кинематографической вселенной Marvel о приключениях команды супергероев Мстителей. Режиссеры картины - Энтони и Джо Руссо. Премьера фильма назначена на конец апреля 2019 года.

 

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Теги:   Мстители

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