Триумф Фаворитки. Объявлены номинанты на премию Critics' Choice Awards

В США объявили номинантов на одну из самых престижных кинопремий мира - Critics' Choice Awards.

В этом году лидером по количеству номинаций стал фильм Йоргоса Лантимоса Фаворитка. Он был выдвинут сразу в 14 категориях: в частности, Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучшая актриса, Лучшая комедия.

На втором месте по количеству номинаций - картина Черная пантера (12 номинаций), замыкает тройку Первый человек Демиена Шазелла (10 номинаций).

Церемония вручения кинопремий проводится в январе и считается «репетицией» церемонии Оскар, проводимой в феврале. Лауреаты премии зачастую совпадают с результатами Оскара.

Церемония награждения 24-й премии Critics' Choice Awards пройдет 13 января 2019 года.

Номинанты в главных категориях премии Critics' Choice Awards:

Лучший фильм

Черная пантера

Черный клановец

Фаворитка

Первый человек

Кадр из фильма Первый человек

Зеленая книга

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Мэри Поппинс возвращается

Рома

Звезда родилась

Власть

Лучший режиссер

Дэмьен Шазелл, Первый человек

Брэдли Купер, Звезда родилась

Альфонсо Куарон, Рома

Альфонсо Куарон на съемках Ромы

Питер Фаррелли, Зеленая книга

Йоргос Лантимос, Фаворитка

Спайк Ли, Черный клановец

Адам МакКей, Власть

Лучший актер

Кристиан Бейл, Власть

Брэдли Купер, Звезда родилась

Уиллем Дефо, Ван Гог. На пороге вечности

Кадр из фильма Ван Гог. На пороге вечности

Райан Гослинг, Первый человек

Итан Хоук, Дневник пастыря

Рами Малек, Богемная рапсодия

Вигго Мортенсен, Зеленая книга

Лучшая актриса

Ялица Апарисио, Рома

Эмили Блант, Мэри Поппинс возвращается

Гленн Клоуз, Жена

Тони Коллетт, Реинкарнация

Оливия Колман, Фаворитка

Леди Гага, Звезда родилась

Мелисса Маккарти, Сможете ли вы меня простить

Лучшая комедия

Безумно богатые азиаты

Дэдпул 2

Смерть Сталина

Фаворитка

Кадр из фильма Фаворитка

Ночные игры

Простите за беспокойство

Лучший анимационный фильм

Гринч

Суперсемейка 2

Остров собак

Кадр из фильма Остров собак

Мирай из будущего

Ральф против интернета

Человек-паук: Через вселенные

Читайте также: Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года