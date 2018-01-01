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В Британии сняли фильм на вавилонском языке

Сегодня, 04:44 1
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Иллюстрационное фото

Фото: Nicole Davison via flickr

Лингвисты Кембриджского университета сняли короткометражный фильм на мертвом вавилонском языке.

Для своего проекта специалисты восстановили исчезнувший язык вплоть до звуков, передает Daily Mail.

Фильм будет называтся Бедный человек из Ниппура.

В фильме, который длится 20 минут, будет рассказана история о парне, который решил отомстить мэру города.

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Теги:   Фильмы Великобритания

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