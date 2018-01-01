В Британии сняли фильм на вавилонском языке

Лингвисты Кембриджского университета сняли короткометражный фильм на мертвом вавилонском языке.
Для своего проекта специалисты восстановили исчезнувший язык вплоть до звуков, передает Daily Mail.
Фильм будет называтся Бедный человек из Ниппура.
В фильме, который длится 20 минут, будет рассказана история о парне, который решил отомстить мэру города.
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