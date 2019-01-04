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Спасти Киев. В Сети появилась петиция в поддержку культового кинотеатра

Сегодня, 18:23 57
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В Киеве проходят фестивали национального кино

Фото: Arthouse Traffic

На сайте Киевского городского совета появилась петиция в поддержку кинотеатра Киев. Так община столицы пытается спасти от закрытия еще один культовый кинотеатр в центре города.

Напомним, 26 декабря стало известно, что кинотеатр Киев может прекратить свое существование, ведь 4 января 2019 истекает срок действия договора аренды.

Кинотеатр, управление которым осуществляет ООО Культурный центр Кинотеатр Киев, перенес техническую модернизацию кинозалов и оборудования, а также реставрацию за собственный счет. В течение многих лет кинотеатр принимает у себя Киевский международный кинофестиваль Молодоcть и фестивали национального кинематографа. Киев относится к международной сети Europa Cinemas, в которую входят лучшие кинотеатры Европы.

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Помня о внезапном закрытии столичных кинотеатров Украина и Кинопанорама в 2018 году, община города обеспокоена действиями по устранению команды, которая руководила кинотеатром Киев последние 20 лет.

«Призываем киевскую власть способствовать продолжению договора аренды с ООО Культурный центр Кинотеатр Киев и принять все возможные меры для недопущения помех в работе кинотеатра», - говорится в петиции.

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Теги:   Кинотеатр Жовтень

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