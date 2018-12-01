Вдохновляющая история. Джоди Фостер снимет римейк украино-исландского фильма Горная женщина

Оскароносная голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер станет режиссером и сыграет главную роль в римейке украино-исландского фильма Горная женщина: на войне режиссера Бенедикта Эрлингссона.

Как сообщает The Deadline, Фостер создаст свою интерпретацию роли Халлы (которую в оригинальном фильме сыграла Халлдора Гейрхардсдоттир) - учительницы музыки, которая ведет тайную жизнь экологической активистки и борется с алюминиевой промышленностью, которая опустошает горы Исландии. В разгар новой диверсионной кампании Халла получает неожиданное письмо с новостями: ее заявление на усыновление украинской девочки было одобрено.

Премьера фильма Горная женщина: на войне состоялась на Каннском кинофестивале. Также Исландия выдвинула картину как своего претендента на получение премии Оскар.

«Этот фильм очень взволновал меня, - сказала Фостер об оригинальном фильме. - Я очень рада, что буду руководить американской версией этой актуальной, красивой, вдохновляющей истории. Персонаж Халлы - воин планеты, сильная женщина, которая рискует всем, чтобы поступить правильно. Но не без серьезных неудач на этом пути».

Она добавила, что перенесет события фильма из аскетической Исландии на американский Запад, но отказалась делиться какими-либо подробностями сроков релиза.

Женщина на войне станет пятой режиссерской работой Джоди Фостер. Первые три ее фильма - Маленький человек Тейт (1991), Домой на праздники (1995) и Бобер (2011) - затрагивает темы воспитания детей, их уязвимости и развития семьи. Эти темы перекликаются с новым проектом, Фостер уточнила, что именно безрассудная харизма и целостность персонажа Халлы привлекли ее внимание.

«Я не могу дождаться, чтобы сыграть ее, - сказала Фостер. - Меня всегда тянет к смелой и причудливой смеси юмора и эмоций. Для меня большая честь перенять эстафету у талантливого режиссера Бенедикта Эрлингссона».