Впервые за 30 лет. Церемония Оскара останется без ведущего

Впервые за последние три десятилетия церемония вручения премий Американской киноакадемии – Оскар – пройдет без ведущего.

В этом году подбор ведущего сопровождался скандалами и трудностями: когда организаторы наконец остановили свой выбор на кандидатуре комика Кевина Харта, ему припомнили давние анти-ЛГБТ высказывания, сообщает Movieweb.

В результате Харт отказался от должности ведущего церемонии и на так давно подтвердил, что действительно не собирается возвращаться.

Кевин Харт. Фото: ЕРА

Согласно новой информации, продюсеры Оскара собираются собрать группу знаменитостей первой величины, которые выйдут на сцену во время оглашения номинаций. Обычно один ведущий выполнял большую часть обязанностей в течение всего вручения.

Это будет второй раз в истории, когда вручение премии Оскар останется без ведущего. В последний раз это случилось в 1989 году, и тот, 61-й, Оскар считается худшим за все время.

Сама Американская киноакадемия пока официально не комментирует формат «без ведущего», однако другие варианты крайне маловероятны, ведь ни одна знаменитость первой величины не готова согласиться на эту «неблагодарную» работу.

Номинанты на получение 91-й кинопремии Оскар будут объявлены 22 января.

Ежегодная церемония премии Американской киноакадемии состоится 24 февраля.

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