Манипулировать другими. 11 цитат Ларса фон Триера, которые помогут лучше понять его фильмы

6 декабря в украинский прокат выходит скандальный фильм Ларса фон Триера Дом который построил Джек – триллер о серийном убийце с Мэттом Диллоном в главной роли.

Фильм был показан на Каннском фестивале — впервые, после 7-летего перерыва. Все это время, с 2011 года, датский режиссер, пошутивший о симпатии к Гитлеру, был персоной нон грата на фестивале. На фильм Триера Дом, который построил Джек зрители отреагировали неоднозначно: с премьеры ушло не менее сотни человек.

НВ STYLE выбрал цитаты из интервью известного режиссера, которые, возможно помогут понять: что хотел сказать автор.

Премьера фильма Дом который построил Джек. Фото: EPA

1. Сама идея, что человек печется о благе ближнего своего, глубоко наивна.

2. Я был воспитан с мыслью не верить ни в добро, ни в зло. А в то, что все имеет свое объяснение. Не существует абсолютных крайностей вроде добра и зла, есть ошибки и недоразумения.

3. Я по сто раз на дню прихожу к выводу, что жизнь - совершенно бессмысленная штука. Человек приходит в эту жизнь, скрючивается и уходит, успев запихнуть в себя некоторое количество еды.

4. Могу сказать, что я больше всего люблю фильмы, в которых реальность предстает искаженной.

5. Я мечтаю о том, чтобы сразу погрузить зрителя в определенное настроение. К этому я всегда стремился. Настроить чувства на нужную волну прежде, чем запустить сам фильм.

Фото: EPA

6. Когда сам снимаешь, возникает совершенно иное ощущение. Когда камерой управляет твое любопытство. Например, в «Танцующей» я часто использую функцию «зум». Неожиданно, интуитивно, под влиянием минутного впечатления.

7. Я чувствовал потребность запечатлеть собственную реальность. Можно назвать это бегством от действительности. Если испытываешь дискомфорт в реальной жизни, можно жить в мире своих фантазий и контролировать в нем то, что не поддается контролю на самом деле. Мне кажется, это прекрасный повод начать сочинять.

8. Мы живем среди полного хаоса, так что необходимо создать себе идеалы, чтобы выжить. Иначе жизнь стала бы невыносимой. С другой стороны, мы знаем, как трудно следовать своим идеалам среди той реальности, в которой мы находимся. Но я не вижу никакой альтернативы.

9. Моя высшая цель - выжать правду из моих персонажей и обстоятельств.

Фото: EPA

10. Я противник пояснений, которые ослабляют интенсивность переживания. Я против анализа, пытающегося загнать широкий контекст в тиски объяснений. Потому что тогда возникает вопрос: зачем ты вообще используешь символы, ведь слова ничем не хуже? Предметы и явления могут означать одновременно себя самих и в то же время символизировать что-нибудь другое. Зачастую мы все упрощаем, пытаясь найти некий скрытый смысл. Ведь с тем же успехом можно утверждать, что любое действие, любой предмет есть символ. Символы в кино меня не особенно интересуют. Я с большим удовольствием говорю о «чистых величинах». Они волнуют меня куда больше.

11. Режиссерская работа — тоже создание собственного мира. Главная задача режиссера — убедить всех, кто работает над фильмом — за камерой и перед ней, — принять участие в его игре, согласиться на предложенные им правила. Даже будучи ребенком, ты скоро обнаруживаешь, что недостаточно будет просто сказать другим детям, что они должны делать, чтобы они сразу же согласились играть в твою игру. Лучше найти ка-кой-нибудь прием, который убедит их, что они сами хотят в нее играть. Вообще, эта игра — создание фильма — означает, что тебе придется манипулировать другими.

Источник: Стиг Бьоркман «Ларс фон Триер: Интервью», из-во Азбука-классика 2008 год

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