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Жюльет Бинош возглавит жюри 69-го Берлинского кинофестиваля

Сегодня, 10:36 41
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Жюльет Бинош

Легендарная французская актриса, обладательница почетного приза Berlinale Camera Award, Жюльет Бинош станет главой жюри 69-го Берлинского кинофестиваля.

«Я очень рад, что Жюльет станет президентом международного жюри в 2019 году, - цитирует директора Берлинале Дитера Косслика Variety. - Фестиваль тесно связан с ней, и я очень рад, что она вернется в этой почетной роли».

«Для меня это целый мир! Я с нетерпением жду этого особого свидания со всем жюри и с радостью и заботой выполню свою задачу», - прокомментировала новость Бинош.

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. Фильмом открытия станет картина датского режиссера Лоне Шерфига The Kindness of Strangers.

В прошлом году жюри фестиваля возглавлял немецкий режиссер Том Тыквер (Облачный атлас, Парфюмер: история одного убийцы).

Теги:   Берлинале Жюльет Бинош

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