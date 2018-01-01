Жюльет Бинош возглавит жюри 69-го Берлинского кинофестиваля

Легендарная французская актриса, обладательница почетного приза Berlinale Camera Award, Жюльет Бинош станет главой жюри 69-го Берлинского кинофестиваля.

«Я очень рад, что Жюльет станет президентом международного жюри в 2019 году, - цитирует директора Берлинале Дитера Косслика Variety. - Фестиваль тесно связан с ней, и я очень рад, что она вернется в этой почетной роли».

«Для меня это целый мир! Я с нетерпением жду этого особого свидания со всем жюри и с радостью и заботой выполню свою задачу», - прокомментировала новость Бинош.

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. Фильмом открытия станет картина датского режиссера Лоне Шерфига The Kindness of Strangers.

В прошлом году жюри фестиваля возглавлял немецкий режиссер Том Тыквер (Облачный атлас, Парфюмер: история одного убийцы).