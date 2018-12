Золотой глобус 2019. Полный список фильмов-номинантов

6 января состоится церемония награждения одной из самых главных кинопремий года. А сегодня Ассоциация кинокритиков объявила список номинантов.

Черный клановец / BlacKkKlansman

Богемная рапсодия / Bohemian Rhapsody

Если Бил-стрит могла бы заговорить / If Beale Street Could Talk

Черная пантера / Black Panther

Звезда родилась / A Star Is Born

Лучшая комедия или мюзикл

Фаворитка / The Favourite

Зеленая книга / Green Book

Власть / Vice

Мэри Поппинс возвращается / Mary Poppins Returns

Безумно богатые азиаты / Crazy Rich Asians

Лучший актер в драматическом фильме

Брэдли Купер – Звезда родилась / A Star Is Born

Рами Малек – Богемная рапсодия / Bohemian Rhapsody

Вилем Дэфо - Ван Гог. На пороге вечности / Eternity's Gate

Лукас Хеджес – Стертая личность / Boy Erased

Джон Дэвид Вашингтон - Черный клановец / BlacKkKlansman

Лучшая актриса в драматическом фильме

Леди Гага - Звезда родилась / A Star Is Born

Гленн Клоуз – Жена / The Wife

Мелисса МакКарти - Сможете ли вы меня простить? / Can You Ever Forgive Me?

Николь Кидман - Время возмездия / Destroyer

Розамунд Пайк - Частная война / A Private War

Лучший актер второго плана

Махершала Али - Зеленая книга / Green Book

Ричард Грант - Сможете ли вы меня простить? / Can You Ever Forgive Me?

Тимоти Шаламе – Красивый мальчик / Beautiful Boy

Адам Драйвер - Черный клановец / BlacKkKlansman

Сэм Роквелл - Власть / Vice

Лучшая актриса второго плана

Регина Кинг - Если Бил-стрит могла бы заговорить / If Beale Street Could Talk

Эми Адамс – Власть / Vice

Эмма Стоун - Фаворитка / The Favourite

Рейчел Вайз - Фаворитка / The Favourite

Клейр Фой – Человек на Луне / First Man

Лучший актер в комедии или мюзикле

Кристиан Бэйл – Власть / Vice

Вигго Мортенсен - Зеленая книга / Green Book

Лин-Мануэль Миранда - Мэри Поппинс возвращается / Mary Poppins Returns

Роберт Редфорд – Старик и ружье / The Old Man and the Gun

Джон Рейли – Стэн и Олли / Stan and Ollie

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Оливия Колан – Фаворитка / The Favourite

Эмили Блант - Мэри Поппинс возвращается / Mary Poppins Returns

Шарлиз Терон – Талли / Tully

Элси Фишер – Восьмой класс / Eighth Grade

Констанс Ву - Безумно богатые азиаты / Crazy Rich Asians

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон – Рим / Roma

Брэдли Купер - Звезда родилась / A Star Is Born

Адам МакКэй – Власть / Vice

Питер Фэррелли – Зеленая книга / Green Book

Спайк Ли - Черный клановец / BlacKkKlansman

Лучшая оригинальная песня

Shallow - Звезда родилась / A Star Is Born

All the Stars – Черная пантера / Black Panther

Requiem For a Private War – Частная война / A Private War

Girl in the Movies – Пышка / Dumplin'

Revelation – Стертая личность / Boy Erased

Лучший анимационный фильм

Суперсемейка 2 / Incredibles 2

Остров собак / Isle of Dogs

Ральф против Интернета / Ralph Breaks the Internet

Человек-паук: Через вселенные / Spider-Man: Into the Spider-Verse

Мирай из будущего / Mirai

Лучший оригинальный сценарий

Тихое место / A Quiet Place

Остров собак / Isle of Dogs

Черная пантера / Black Panther

Человек на Луне / First Man

Мэри Поппинс возвращается / Mary Poppins Returns

Лучший сценарий

Дебора Дэвис и Тони МакНамара – Фаворитка / The Favourite

Питер Фэррелли, Ник Валлелонга, Брайан Хейз Кьюри / Зеленая книга / Green Book

Барри Дженкинс - Если Бил-стрит могла бы заговорить / If Beale Street Could Talk

Альфонсон Куарон – Рим / Roma

Адам МакКэй – Власть / Vice

Лучший фильм на иностранном языке

Капернаум /Capernaum

Девочка / Girl

Работа без авторства / Never Look Away

Рим / Roma

Магазинные воришки / Shoplifters

Телесериалы

Кадр из телесериала Удивительная миссис Мейзел

Лучший телесериал, мюзикл или комедия

В лучше мире / The Good Place

Метод Коминского / The Kominsky Method

Удивительная миссис Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel

Шучу / Kidding

Барри / Barry

Лучший драматический телесериал

Возвращение домой / Homecoming

Американцы / The Americans

Телохранитель / Bodyguard

Убивая Еву / Killing Eve

Поза / Pose

Лучший актер драматического телесериала

Метью Рай – Американцы / The Americans

Стивен Джеймс – Возвращение домой / Homecoming

Джейсон Бейтмен – Озарк /Ozark

Ричард Мэйден – Телохранитель / Bodyguard

Билли Портер – Поза / Pose

Лучшая актриса драматического телесериала

Сандра О – Убивая Еву / Killing Eve

Катрина Балф – Чужестранка / Outlander

Элизабет Мосс - Рассказ служанки / The Handmaid's Tale

Джулия Робертс – Возвращние домой / Homecoming

Кери Рассел – Американцы / The Americans

Лучшая мужская роль в минисериале или телефильме

Эдгар Рамирез – Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений / The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Киран Калкин – Наследники / Succession

Алан Аркин – Метод Коминского / The Kominsky Method

Бен Уишоу – Очень английский скандал / A Very English Scandal

Генри Уинклер – Барри / Barry

Лучшая мужская роль второго плана в минисериале или телефильме

Антонио Бандерас – Гений / Genius

Даниэль Брюль – Алиенист / The Alienist

Хью Грант – Очень английский скандал / A Very English Scandal

Даррен Крисс - Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений / The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Бенедикт Камбербэтч - Патрик Мелроуз / Patrick Melrose

Лучшая женская роль в минисериале или телефильме

Регина Кинг – Семь секунд / Seven Seconds

Эми Адамс – Острые предметы / Sharp Objects

Патрисия Аркетт – Побег из тюрьмы Даннемора / Escape at Dannemora

Лаура Дерн – Рассказ / The Tale

Конни Бриттон – Грязный Джон / Dirty John

Лучшая женская роль второго плана в минисериале или телефильме

Алекс Борнштейн - Удивительная миссис Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel

Патрисия Кларксон – Острые предметы / Sharp Objects

Пенелопа Крус - Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений / The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Тэнди Ньютон – Мир Дикого запада / Westworld

Ивонн Страховски – Рассказ служанки / The Handmaid's Tale

Лучшая актриса в телесериале, мюзикле или комедии

Рэйчел Броснахэн - Удивительная миссис Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel

Элисон Бри – Блеск / GLOW

Кристен Белл – В лучшем мире / The Good Place

Кэндис Бреген – Мерфи Браун / Murphy Brown

Дебра Мессинг - Уилл и Грейс / Will & Grace

Лучший актер в телесериале, мюзикле или комедии

Билл Хэйдер – Барри / Barry

Дональд Гловер – Атланта / Atlanta

Джим Керри – Шучу / Kidding

Майкл Дуглас – Метод Коминского / The Kominsky Method

Саша Барон Коэн – Кто такая Америка / Who Is America

