10 лучших зарубежных книг 2018 года. Литературный гид писателя

Лучшие переводные книги этого года – это обычно путешествие в параллельный мир магии, колдовства, мистики и загадок.

И неважно, в каком формате нам предлагают ее осуществить – то ли в разбойном романе, то ли в криминальном триллере – законы жанра при этом сохранены, а удовольствие от текста гарантировано.

Говард Лавкрафт. Полное собрание прозы т. ИИИ. – К.: Видавництво Жупанського, 2018

В этом году все любители «готического» чтива наконец дождались выхода очередной книги из собрания сочинений мастера сюжетной магии и классика литературного триллера. Третий том полного собрания прозаических произведений выдающегося метра литературы, «загадочного и потустороннего» Г. Ф. Лавкрафта посвящен последнему периоду жизни и творчества писателя (с 1930 по 1935 год). Именно в этот период из-под его пера появились такие масштабные произведения, как «Шепот в темноте», «В горах безумия», «Мрак над Инсмутом», «Сны в Ведьмина доме» и «За пеленой времени», которые завершили формирование цикла Мифов Ктулху и полностью представили публике страшную и причудливую манеру письма Лавкрафта.

Кортасар. Все огни – огонь. – Л.: Видавництво Анетта Антоненко, 2018

Автор этого сборника всегда считался культовым писателем ХХ века наряду с остальными представителями латиноамериканского «магического реализма» – колумбийцем Габриэлем Гарсией Маркесом, мексиканцем Карлосом Фуэнтесом, парагвайцем Аугусто Роа Бастосом, перуанцем Марио Варгас Льоса. Что касается этого его сборника, то стоит вспомнить, что в Украине выходило только три книги Хулио Кортасара, но «огненная» справедливо считается одним из образцовых изданий его малой прозы. В которой, добавим, будничная реальность смешивается с романтичной древностью, например в рассказе, что дал название книге, в котором история любви разворачивается на фоне боя гладиаторов. В общем в это издание, посвященное памяти первого переводчика Хулио Кортасара на украинский – Юрия Покальчука (1941-2008), вошли пять переведенных им и впервые выпущенных 1983 издательством «Днепр» рассказов в новой редакции Сергея Борщевского. Также специально для этой книги Сергей Борщевский перевел три рассказа из сборника «Все огни – огонь», которые отсутствуют в издании 1983 года.

Щепан Твардох. Морфий. – Х.: Фабула, 2018

История в этом романе – о событиях в Польше 1939 после капитуляции перед гитлеровской Германией и прихода немцев. Польская армия разоружена, но не деморализована – переодетые в штатское офицеры ежедневно встречаются в клубе, чтобы обсудить или патриотически-освободительные планы, или подумать о неизбежной эмиграции. Повсюду действует комендантский час, на улицах «продают английские сапоги для верховой езды, расчески, лампы и еду по ценам, за которые стоило бы расстреливать», а главный герой-аристократ пьянствует на квартире, ищет морфия у друга-врача, посещает любовницу, имея жену с ребенком и ежедневно деградирует, падает духом и все больше зависит от спасительного наркотика. «Четырнадцатый день немцев в Варшаве. Выпивка в одиночестве, а с середины второй бутылки распевание развратных песен, за третьей – патриотических, это так, а за четвертой плач, плач, плач. Сквозь приоткрытую дверь кухни, в щель, выглядывает заспанное лицо Анельки, господин чего желает? Вон, шмара, вон, старая курица, одиночества мне надо, в моей трагедии и в трагедии моего города желаю одиночества, а еще пятую бутылку бургундского хочу, но ничего не могу достать»

Анджей Сапковский. Башня шутов. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Книга культового автора цикла о Ведьмаке – это разбойничий роман, главный герой которого – молодой человек по имени Рейневан – только и делает, что попадает в многочисленные передряги. Убегает от братьев-рыцарей Стерчи, с чьей родственницей он только что зпнимался любовью, спасается от наемных убийц, грубых крестьян, городских стражников, монахов инквизиции и адептов таинственного магического ордена. Иногда даже в хитросплетениях политических и религиозных разногласий эпохи 15-го века разобраться легче, чем с тем, кто именно гонится за юношей. Если же добавить сплошную магию, колдовство и знахарство, которые случаются на каждом шагу, то историческая эпопея начинает казаться мистическим триллером. Развернувшаяся перед нами картина достаточно подробна и разобраться не составит труда. Не обошлось также без рассуждений о религии, которые перемежаются кровавыми картинами инквизиции вместе с деяниями последователей Яна Гуса. Все это делает из главного героя классическую фигуру сказочного подлеца-правдолюбца, похожего одновременно на Д'Артаньяна и Тиле Уленшпигеле. Что касается названия романа – это чуть ли не метафора очередной высоты – Башни Шутов – которую влюбленному юноше надо обязательно покорить.

Алистер Кроули. Дневник наркомана. – Х.: Фоліо, 2018

Автор этой книги, среди предшественников которого – Эдгар По и Уильям Берроуз, при жизни считался колдуном, последователем Мрака, наиболее культовой фигурой «темной» литературы ХХ века. Хотя на самом деле – и это подтверждает «Дневник наркомана» – нам раскрывается творчество поэта, философа, наконец, просто «живого» человека, который существовал на грани жизни и смерти. Впрочем, не стоит надеяться, что книга рассказывает о наркотиках, в то время в литературе, когда жил Кроули, открытость не была в почете, зато все «жареное» скрывалось среди историй о человеческих отношениях, любви, дружбе. На этот раз исторический фон – это Париж и Лондон, о котором рассказывается в первой части книги. Жизнь богемы, опускание на дно, куда засасывает ежедневное употребление веществ, которые якобы возбуждают творческое воображение. Выжить удается не каждому, и поэтому нужен учитель, который выступает уже во второй части. Именно здесь речь о тайном учение Кроули, которое обосновывает желание людей употреблять наркотики, вдохновляясь состоянием измененной реальности.

Чарльз Буковски. Женщины. – К.: КМ-Букс, 2018

После «Почтамта» – книги и периода жизни – в жизни автора – героя этого сборника рассказов наступили звездные времена. Неудивительно, что «Женщины» – это смесь эротики, которая только может быть у заядлого пьяницы, замешанной на «похмельной» философии и черном юморе. От рассказа к рассказу женщины сменяют друг друга, ситуации мелькают, как в калейдоскопе, а сам главный герой – пятидесятилетний Генри Чинаски – наконец чувствует, что пришел его звездный час. Конечно, роман биографический, как большинство книг автора, в частности замысел написать «Женщин», по словам самого Буковски, появился после того, как он прочитал «Декамерон» Боккаччо, желая тоже написать «низкую, пошлую комедию». В любом случае, сам он считал это произведение лучшим своим романом.

Яцек Дука. Лед. – Л.: Астролябія, 2018

По сюжету этого романа в жанре альтернативной истории, Тунгуская катастрофа 1908 обернулась тем, что территорию Евразии освоили лютые, которые замораживают все: от металлов до истории. Большая война не состоялась, а Россия осталась империей подо льдом. Польские подпольщики борются за независимость, а один из них, попав на каторгу, научился разговаривать с сильными и стал героем легенд под именем Отец Мороз. Царская политическая полиция, чтобы использовать Отца Мороза в собственных целях, отправляет на свидание с ним его сына – молодого математика и ожесточенного картежника Бенедикта Герославского. Путешествие на Транссибирском экспрессе превратится в опасное приключение, а также встречу с большой любовью. Прибыв в Иркутск, наш герой попадает в среду крупных предпринимателей, часть из которых хотят политической независимости Сибири. Здесь он сотрудничает с гениальным американским изобретателем Николой Теслой, которому российский император поручил разработать оружие против лютых, чтобы преодолеть Лед и разморозить историю. Однако на каждом шагу Бенедикта подстерегают опасности и испытания, устроенные фанатами Мороза, которыми руководит всемогущий Григорий Распутин. Все же он направляется в самое сердце земли Зимы. Удастся ли Герославскому разыскать отца? Чем завершатся эксперименты Теслы? Настанет ли в Евразии большая Оттепель?

Войтек Милошевский. Вторжение. – К.: Рідна мова, 2018

Эта книга – современная альтернативная история о войне и людях, которые оказались в непривычных, военных условиях. В возможность войны и вторжения российских войск никто в начале истории не верит, поскольку речь все-таки о польском обществе с членством в НАТО. Впрочем, это все же происходит, и каждый из героев переживает драму по-своему – и бывший военный, и безработный учитель, и богемная девушка – но вместе их связывает и сама трагедия, которая произошла с ними и их семьями. На контрасте с этим изображены встречи Путина с лидерами европейских стран, которые смеются над Украиной, всячески заискивают перед российским президентом, закрывая глаза на присутствие его спецслужб в Европе и на Ближнем Востоке. Не менее поражает также «альтернативная» картина захвата Украины – будничного, тривиального, не такого, как «ад двух чеченских войн». «Русский бронетранспортер вдруг закачался на бугорках, и майор Быков, сидевший на крыше массивной машины, крепче ухватился за ручку, чтобы не упасть на землю. Радовался, что все наконец закончилось. Кампания не была слишком сложной. Наконец, на протяжении почти двадцати лет деятельности российской агентуры Украина ослабла настолько, что не смогла выставить против врага результативной армии».

Роберт М. Зоннтаг. Сканеры. – Брустурів: Дискурсус, 2018

В свое время Татьяна Толстая в романе «Кысь» рассказывала о постапокалиптическом мире без книг, а Владимир Сорокин в своей «Манарази» удивлял читателя временами, когда на произведениях классиков готовят изысканные блюда для гурманов. Почти то же происходит в этой истории о мире 2035, где все книги оцифрованы, будучи доступными в электронных библиотеках. И не только главный герой, который сканирует книги на работе, согласен с таким положением вещей. Подпольные книжники выбирают его для осуществления миссии по спасению литературы для будущих поколений. Война между цифрой и буквой должна проходить уже как террористическая деятельность, поскольку слишком давно мир существует без запаха типографской краски и шороха книжных страниц. Неудивительно, что очень скоро жизнь героя было на пределе, потому что его разыскивали. «– Внимание! Этот человек является членом террористической группировки Книжная гильдия. Зональное управление вместе с Ultranetz разыскивают этого человека. Он является главарем террористической ячейки, ответственного за е-атаку, осуществленную два дня назад в пятом квартале. Он вооружен и очень опасен».

Рик Риордан. Герои Олимпа. Пропавший герой. – Х.: Ранок, 2018

Этот роман – о великом Перси Джексоне – том самом сыне бога, который победил в войне с титанами, и внезапно исчез! Но в жизни он – обычный парень, поэтому его пытается разыскать девушка Аннабет, но... вместо своего друга она находит того, кто не помнит о себе ничего, кроме имени. Вскоре после этого оракул изрекает новое пророчество, и как говорится, слава Зевсу, если эти события между собой не связаны. Иначе быть новой войне... В общем «Герои Олимпа» – цикл героического подросткового фэнтези, долгожданное продолжение популярной серии «Перси Джексон» от знаменитого Рика Риордана. В частности, в этой, первой книге «Герои Олимпа. Пропавший герой», свершается Великое Пророчество: силы, страшнее титанов, угрожают Олимпу и всему человечеству, чудовища не задерживаются в Тартаре, а мертвые возвращаются из Подземного царства... В ответ на это Зевс закрывает Олимп и запрещает богам общаться со своими детьми-героями. Как это похоже на типичное поведение самовлюбленных и упрямых и богов! А может, дело в угрозе раскрытия страшной тайны, которую олимпийцы тщательно скрывали на протяжении веков? Или еще хуже – кто руководит их сознанием?

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