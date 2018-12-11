Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года

Американский журнал Forbes составил рейтинг писателей, который заработали больше всех на рынке США в 2018 году.

Первое место занял американский писатель Джеймс Паттерсон, который написал детективы И пришел паук и Целуя девушек. Писатель заработал 86 миллионов долларов.

На втором месте автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Ее заработок составил 54 миллиона долларов.

Третье место занял Стивен Кинг, который заработал 21 миллион долларов.

Также в рейтинг попали Джон Гришэм, Дэн Браун, Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Робертс, Даниэла Стил, Рик Риордан.

Всего, в 2018 году в США было продано 24,5 миллиона книг, а общий заработок писателей составил 283 миллионов долларов.

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