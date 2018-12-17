История об относительности истины. ВВС Украина назвала Книгу года

ВВС News Украина объявила победителей премии Книга года-2018.

В 2018 Книгой года стал роман Юрия Андруховича Коханці юстиції.

"Роман Юрия Андруховича - о людях в невероятно сложных, часто трагических ситуациях. Эти мятежники и идеалисты хотят по-своему сделать справедливым несовершенный мир. Особая прелесть текста в сочетании исторического антуража, даже документальных свидетельств - с мистикой и легендой. История и современность напоминают об относительности истины, но и о необходимости ее искать", - отметила главный редактор BBC News Украина Нина Курьята.

Победителем в номинации Детская книга года-2018 стала книга Сашка Дерманского Мэри.

"Современная сказка Мэри Сашка Дерманского рассказывает нам, как настоящая дружба - даже с лошадью или водяным демоном - и настоящее мужество могут помочь нам стать тем, кем мы всегда должны быть, и восстановить наш украденный голос", - заявил управляющий директор ЕБРР по внутренним и внешних связей Джонатан Чарльз.

В этом году ВВС News Украина объявила новую номинацию в конкурсе - Эссеистика. В ней победил сборник Андрея Бондаря Церебро.

"Этот писатель пишет о вещах обычных, ежедневных, бытовых. Впрочем, в его словах они приобретают совсем другие значения. И трудно понять, где та грань - между реальностью и его выдумкой", - прокомментировала выпускающий редактор BBC News Украина и координатор конкурса Марта Шокало.

Авторы книг-победителей получат вознаграждение 1000 фунтов в гривневом эквиваленте.