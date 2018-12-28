Не успеваю читать. Андрухович озвучил главные достижения литературной среды в Украине

Современная украинская культурная среда состоялась, убежден известный писатель Юрий Андрухович. Ее ключевые достижения – в частности, в литературной сфере - он перечислил в интервью журналу Новое Время.

"Есть множество писателей, хороших, разных и плохих - без плохих тоже нельзя. Есть огромное количество издательств - успешных и тех, что на ладан дышат. И это тоже нормально. Есть читательская среда, когда огромное количество украинцев покупает книги национальных издательств и, что важно, прочитывает их. Есть книжные фестивали и ярмарки. Есть поддержка государства и негосударственных институций. Так хорошо еще не было никогда", - заключил Андрухович.

Писатель признал, что не успевает прочесть "и одной двадцать пятой части современных украинских литературных текстов, так много их сегодня пишется и издается".

"Мне немного смешно, когда спрашивают, каких текстов украинской литературе не хватает", - отметил Андрухович.

В то же время он признал, что существует еще множество вещей, которые может сделать государство для популяризации украинской литературы за пределами страны.

Андрухович напомнил, что писательский успех за рубежом - это результат двух составляющих: таланта автора, который позволил ему создать выдающуюся книгу, и таланта переводчика. Поэтому принципиально важным шагом он считает усилия государства, направленные на то, чтобы "выращивать переводчиков украинской литературы на разные языки мира".

"Организовывать для них долгосрочные стипендии или другие проекты, благодаря которым заинтересованные специалисты - а их, поверьте, много - потянутся в Украину, поживут у нас. Выучат язык, вникнут в контекст, ментальность и все то, без чего успешный понимающий перевод невозможен. Влюбятся в Украину и станут нашими агентами влияния. Это, поверьте, важно", - подчеркнул Андрухович.

Европа говорит на языке культуры, "и мы могли бы быть гораздо более успешными в его освоении", - резюмировал известный писатель.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №48 от 27 декабря 2018 года.