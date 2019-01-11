Ослепленные блеском. Пять книг о необычных вещах

В довольно пресном настоящем современной литературы всегда существовали лакуны, которые радовали глаз читателя неподдельной экзотикой.

Обычно это или колониальные приключения, или причудливые истории в необычных декорациях, или забытая мировая классика, неожиданно засиявшая ярким блеском в украинском переводе.

Аджа Рейден. Засліплені блиском. - Х.: Фабула, 2019

Эта необычная книга - по сути, мировая история, где главная роль отведена не людям или событиям, а драгоценностям. Приключения и политика, экономика и человеческие страсти - все сплелось в сказаниях о красивых вещах, а также о мужчинах и женщинах, которые их хотели. «Это попытка понять историю сквозь призму желания и взглянуть на удивительные последствия экономики дефицита и спроса, - объясняет автор. - А еще это о том колебательном, волнообразном эффекте, который может вызвать редкое и желанное украшение в жизни отдельного человека и целой эпохе».

Таким образом, Ослепленные блеском - это больше, чем книга о красивых вещах, ведь драгоценные украшения будоражили культуру, начинали политические династии и даже разжигали войны или были главными причинами политических и военных конфликтов. Уже названия разделов говорят сами за себя. «Намистини, за які купили Мангеттен», «Смарагдовий папуга, народження і занепад Іспанської імперії», «Кольє, що розпочало Велику французьку революцію», «Як суперництво сестер і дійсно велика перлина змінили долі націй», «Перша світова війна та перший наручний годинник», «Золоті яйця, що запустили радянський стартап».

Дж. Р. Р. Толкін. Берен і Лутієн. - Л.: Астролябія, 2018

В этой книге на основе ряда прозаических и поэтических произведений Дж. Р. Р. Толкиена реконструирован целостный эпос о Берене, сына Барагира, и Лутиен Тинувиэль - смертного и эльфийки, которые, согласно легендариуму Толкиена, жили в Первую Эпоху мира. Историю их любви и подвигов, совершенных ради нее, писатель считал главным сказанием Сильмариллиона.

Первая завязка этого сюжета - Сказание о Лутиен Тинувиэль и Берене - была создана в 1917 году, вскоре после возвращения Толкиена с фронтов Первой мировой войны и женитьбы на Эдит Мэри Бретт. В полных высокой поэзии образами влюбленных, которые принадлежат к разным мирам - людей и эльфов, Дж. Р. Р. Толкиен видел олицетворение самого себя и своей жены, и по его завещанию на их надгробии было выгравировано: «Берен» и «Лутиен». Кристофер Толкиен, составитель книги, посвятил ее своей жене Бейлли - и таким образом показал верность отцовскому поэтическому видению идеального брака.

Р. Риггз, К. Джин. Дом странных детей. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2018

Эта история, опубликованная известным писателем, начиналась со старинных фотографий. Позже она была перенесена на киноэкраны, а уже сегодня ее издали в виде графического романа. По сюжету, шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам своего деда о его юности на далеком Уэльском острове, в приюте для странных детей: о чудовищах с тройными языками, о невидимом мальчике, о летающей девочке и других загадочных вещах. Единственным побочным эффектом этих выдумок были ночные кошмары, которые мучили подростка. Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда уже наяву. Таким образом, это необычная смесь подросткового фэнтези и старинных фотографий - именно для того, кто действительно любит динамичные сюжеты и фантастические коллизии.

Захватывающие рисунки-комиксы расскажут нам историю юного Джейкоба Портмана, который однажды увидел, как оживают рассказанные его дедом истории. В этот раз, в книге с картинками, они не очень похожи на прекрасную сказку о необычных детях и их покровительнице и защитницу мисс Сапсан. К тому же дед главного героя имел особый дар видеть чудовищ, что удалось отобразить художнику. И только от этого дара долгое время, вплоть до трагического конца, зависело их спасение. Так или иначе, но сначала надо разгадать загадку деда и найти на далеком острове этот самый Дом странных детей. Согласитесь, двигаясь по истории в рисунках, сделать это будет гораздо интереснее.

Марина та Сергій Дяченки. Дивовижні пригоди звичайних речей. - Х.: Фоліо, 2019

Странные истории, которыми полна эта книга, были написаны ее авторами для маленькой дочери, которая сейчас уже взрослая. Впрочем, даже в этом возрасте, кажется, ей было бы интересно перечитать удивительные происшествия не менее странных героев и персонажей, а уже современному читателю - сравнить их с мировой классикой и современной психоделией в стиле мультфильма Желтая подводная лодка из творчества Битлз. Зато из чисто литературных ассоциаций в голову сразу приходит и Джалапита Эммы Андиевской, и Торт в небе Джанни Родари.

Например, история о реке, которая очень хотела попасть в музей, и однажды ей это удалось, когда зимой она незаметно для детей выскользнула из-под льда и пошла украдкой в город. Или приключения пугливого поезда, который считал, что он червяк и его могут склевать птицы, из-за чего скрывался в тоннелях, а пассажиры из-за этого опаздывали. Спасти ситуацию удалось лишь благодаря чучелу, которое отпугивало ворон, но отучить от чтения этих захватывающих и необычных историй их авторам, кажется, уже не удастся.

Сьюзен Фовлер. Націлені на результат. Що насправді мотивує людей. - К.: Наш Формат, 2018

Автор этой книги убежден, что необычные вещи существуют даже на производстве, где традиционная система мотивирования работников... не работает. То есть система наград и наказаний может давать только временные результаты, вместо этого нужно нечто большее, чтобы зарядить работников положительной энергией и настроить на стабильную работу и лучшие результаты. Действительно, почему мотивация деньгами не дает желаемого результата? Почему ценности компании не становятся ценностями для работника? И как можно научиться мотивировать?

«Конкуренция и соревнование - не лучший способ привлечь подчиненных к добросовестному труду, - убеждают нас в этой книге. - Стоит понять: несмотря на практическую пользу денег и неизменное стремление людей зарабатывать больше, денежные вознаграждения далеки от реальных причин привязанности работников к работе». Далее автор определяет главные мотивационные ориентиры, которые помогут найти действенные и одновременно справедливые пути для эффективной работы и создать среду, которая будет способствовать раскрытию потенциала любой команды.