Шум времени. 5 книг для идеального отдыха

Если и удастся выкроить минутку перед новогодними праздниками, то желательно провести это время с книгой.

Остальные развлечения на это время предусматривают совсем другой, менее интеллектуальный отдых. Поэтому стоит поинтересоваться книгами, которые рассказывают в частности о том, как велось в разные времена, большинство из которых были, все же, гораздо сложнее наших.

Уинстон Грэм. Росс Полдарк. М.: Фабула, 2018

Главные события этой саги разворачиваются в конце XVIII – первой четверти XIX века, место действия – английское графство Корнуолл. Главный герой романа Росс Полдарк, что открывает цикл – молодой британский офицер, участвовавший в войне за независимость США, после смерти отца возвращается в отчий дом. Во время его отсутствия родные места пришли в упадок, а невеста Элизабет, считая Росса погибшим, обручилась с его кузеном Фрэнсисом Полдарком. Россу ничего не остается, как строить новую жизнь на руинах прежней. Увлекательная сага разворачивается на равнинах Корнуолла. Однажды на ярмарке главный герой случайно вмешался в драку подростков и обнаружил, что один из них – совсем юная девушка. После этого его жизнь стала постепенно меняться. По мотивам романов о Полдарке в 1975-1976 годах Британской вещательной корпорацией BBC был снят известный телесериал. Новая экранизация, англо-американского производства, начата в 2015 г. В главных ролях Эйдан Тернер (Хоббит, Скрижали судьбы, Клиника) и Элеанор Томлинсон (Пуаро, Джек – покоритель великанов, Алиса в стране Чудес).

Джулиан Барнз. Шум времени. – М.: Темпора, 2017

Этот роман – беллетризованная биография советского композитора Дмитрия Шостаковича от семидесятилетнего британского классика современности. Поэтому перед нами мастерское вживание в образ и перевоплощение в советского интеллигента периода того же возраста-волкодава, ведь Шум времени – безусловный реверанс Мандельштаму (написавший одноименную автобиографическую прозу), и сцены общения с властью (у Булгакова – в жизни, у Шостаковича – в романе) сегодня уже почти общее место. Впрочем, зачем это мастеру имитации? Скорее всего, для того, чтобы показать, что дирижер в оркестре – это тиран не хуже Сталина. Что касается Мандельштама, то он здесь нужен как контраст с «прошлой» жизнью, ведь у него в Шуме времени также упоминается дирижер, но над ним не довлеет Главрепертком, и поэтому он руководит оркестром в городском саду, а не сборищем мазохистов, как называет музыкантов Шостакович. Кстати, тот же Мандельштам в Голубом сале Сорокина оказался не на высоте в том, что касается измены. Это была одна из черт того «шумного» времени, когда косили под блаженных, что съели весь сахар у Цветаевой, как случилось, и бросили умирать в пустыне ближнего, как Хлебников. И на вопрос «как ты мог, Витя?» ответить, что если бы тот скончался, он бы его увековечил в поэме. Так вот, истории известны только два современников Шостаковича, которые не подписали обвинения в адрес этих самых ближних – это Иванов-Разумник и Заболоцкий – и имени героя романа среди них нет.

Фредерик Бегбедер. Идеаль, или На помощь, пардон. – М.: КМ-Букс, 2018

По сюжету, выйдя из тюрьмы, сорокалетний герой романа 99 франков Октав Паранго не может больше жить во Франции, поэтому когда ему предлагают стать агентом по поиску моделей для компании ЛьИдеаль, радостно едет в Россию. Где еще найти такую разгульную жизнь, как не там? Нашему герою уже или только сорок лет, за плечами у него срок в тюрьме, а значит самое время начинать новую жизнь, желательно где-то, где прошлое не будет тяготить. И все было бы хорошо, если бы не вмешалось неожиданное, невозможная любовь к 14-летней Лены Дойчевой, способной одновременно и погубить жизнь героя, и спасти душу.

Игорь Коляда. Казимир Малевич. – М.: Фолио, 2018

Очередная важная книга о выдающемся художнике-авангардисте – еще один шаг к возвращению его в украинскую культуру, из которой он на самом деле вышел. Упоминания о родителях и детских годах, юности и учебе, раннем футуризме и выставках «Бубнового валета», а также о том, что Курск недавно принадлежал к Слобожанщине, о чем свидетельствуют географические карты 1930-х годов. Благодаря бережному, искреннем и профессиональному отношению к личности одиозного художника общеизвестные детали биографии Малевича, который вошел в историю авангарда своим легендарным Черным квадратом, обрастают этнографическим материалом. В целом из символизма, модерна и примитивизма к динамическому, космическому и магнетичному супрематизму – именно такой путь прошел этот художник, архитектор, педагог и философ, и возвращение к истокам его творчества сейчас очень важно. Ученик Николая Мурашко и Николая Пимоненко, художественная поэтика которого всегда роднила его с Украиной (а именно – с Гоголем), таинственный художник Казимир Малевич, наконец, полноценно входит в истории наших отношений с мировым авангардом.

Диппер и Мейбл и проклятые сокровища пиратов времени. – М.: Утро, 2018

Герои этой увлекательной книги отправляются на поиски сокровищ Пиратов Времени. Их ждут головокружительные и опасные приключения в будущем и в прошлом – на Диком Западе и в Средневековье. Но самое интересное в этой истории то, что именно читатель может выбрать, куда друзья отправятся дальше и что именно делать в следующую минуту. Будут ли они грабить поезд, как настоящие бандиты из вестерна или встретятся с драконом в пещере. Впрочем, следует быть осторожным, ведь таким образом можно привести героев не только к сокровищам, но и туда, откуда нет выхода, например, во временной тупик. Поэтому имеем заманчивую возможность строить будущее, то есть конструировать сюжет, выбирать места действия и принимать решения за самих героев. Которые, следует добавить, и без того быстрые и непоседливые. «- Ускоритель активирую я! – объявила Мейбл. – Эта кнопочка такая красненькая, и это всегда так красиво! Три... два... один! – она хлопнула по кнопке ладонью. На мгновение показалось, что ничего не произошло, и вдруг... БУ-У-У-У-У-УМ! С невероятной, невиданной доселе силой, рейсер рванул вперед. Ускорение было таким, что Диппера и Мейбл вдавило в сиденье. Со скоростью звука они промчались мимо Рейсер Ти и пересекли финишную линию. – Мы выиграли! – закричала Мейбл. – Получилось! – подхватил Диппер. Толпа неистовствовала».

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