10 любимых треков Павла Ленченко. Что звучит в наушниках лидера Cepasa

Павел Ленченко, он же Cepasa (правильно читается Кепаса) – один из ярчайших представителей украинской электронной музыкальной сцены.

Впервые о Cepasa искушенный украинский слушатель узнал в 2012 году, когда вышел его первый альбом Doing Right. Всего вышло четыре студийный альбома, и самый свежий из них Dark Beauty - в ноябре. Он о темной красоте, окружающей нас. И хотя в новом альбоме задан, по признанию самого музыканта, новый вектор звучания, почерк Cepasa любим и узнаваем, с первых нот так и хочется двигаться, повинуясь его неспешному и такому заразительному ритму. Уверены, этот артист займет почетное место в вашем плейлисте. А HB Style попросил Павла Ленченко рассказать, какая музыка звучит в его личном плейлисте.

SBTRKT - I FEEL YOUR PAIN

Какой же сильный трек c настолько же интересным и уникальным саундом. Весь альбом очень прикольный.

Andy Stott - Butterflies

Часто звучит на репите. Когда слушаю сразу представляю себя этим танцующим парнем из клипа. Ни от одной другой музыки у меня подобных ощущений еще не возникало.

Nils Frahm - Says

Ленточный дилей Roland RE-501, арпеджиатор и все эти синтезаторы создают свою неповторимую и прекрасную вселенную.

Mount Kimbie - So Many Times So Many Ways

Возможно это музыка из будущего, или из прошлого. Наверное, чтобы так чувствовать, нужно просто родиться в Англии, а потом жить в Лондоне.

Mildlife - The Magnificent Moon

В 18 лет я просто гонялся за таким настроением в музыке. Сейчас найти его стало еще более проблематично, и вот мне на радость вышел альбом Mildlife – коллектива из Австралии.

Jabu - Get yo You

Ночной R’n’B с очень приятным звуком и классным вокалом.

Bonobo - Figures

Последний трек на пластинке Migration - мой любимый.

Stimming - Die Luft

Люблю творчество Мартина. Еще один отличнейший трек.

Clams Casino - All I Need

Новая волна хип-хопа — это все-таки не моя музыка, тем не менее альбом Clams Casino с инструментальными треками прекрасен.

Four Tet - Lush

Вдохновляющий трек из альбома Four Tet с использованием Hang Drum.

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