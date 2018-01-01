10 любимых треков Павла Ленченко. Что звучит в наушниках лидера Cepasa

Павел Ленченко, он же Cepasa (правильно читается Кепаса) – один из ярчайших представителей украинской электронной музыкальной сцены.
Впервые о Cepasa искушенный украинский слушатель узнал в 2012 году, когда вышел его первый альбом Doing Right. Всего вышло четыре студийный альбома, и самый свежий из них Dark Beauty - в ноябре. Он о темной красоте, окружающей нас. И хотя в новом альбоме задан, по признанию самого музыканта, новый вектор звучания, почерк Cepasa любим и узнаваем, с первых нот так и хочется двигаться, повинуясь его неспешному и такому заразительному ритму. Уверены, этот артист займет почетное место в вашем плейлисте. А HB Style попросил Павла Ленченко рассказать, какая музыка звучит в его личном плейлисте.
SBTRKT - I FEEL YOUR PAIN
Какой же сильный трек c настолько же интересным и уникальным саундом. Весь альбом очень прикольный.
Andy Stott - Butterflies
Часто звучит на репите. Когда слушаю сразу представляю себя этим танцующим парнем из клипа. Ни от одной другой музыки у меня подобных ощущений еще не возникало.
Nils Frahm - Says
Ленточный дилей Roland RE-501, арпеджиатор и все эти синтезаторы создают свою неповторимую и прекрасную вселенную.
Mount Kimbie - So Many Times So Many Ways
Возможно это музыка из будущего, или из прошлого. Наверное, чтобы так чувствовать, нужно просто родиться в Англии, а потом жить в Лондоне.
Mildlife - The Magnificent Moon
В 18 лет я просто гонялся за таким настроением в музыке. Сейчас найти его стало еще более проблематично, и вот мне на радость вышел альбом Mildlife – коллектива из Австралии.
Jabu - Get yo You
Ночной R’n’B с очень приятным звуком и классным вокалом.
Bonobo - Figures
Последний трек на пластинке Migration - мой любимый.
Stimming - Die Luft
Люблю творчество Мартина. Еще один отличнейший трек.
Clams Casino - All I Need
Новая волна хип-хопа — это все-таки не моя музыка, тем не менее альбом Clams Casino с инструментальными треками прекрасен.
Four Tet - Lush
Вдохновляющий трек из альбома Four Tet с использованием Hang Drum.
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