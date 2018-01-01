Сумасшествие на Рыбальском мосту. Американский исполнитель снял клип в Киеве

Американский поп-исполнитель Oliver Tree выпустил клип, съемки которого проходили в Киеве. Производством видео занималась столичная продакшн-компания 23/32 Films.

Композиция Hurt, ради съемок видео на которую американец приезжал в украинскую столицу, войдет в его дебютный альбом Ugly is Beautiful.

Клип получился довольно необычным и эпатажным: в нем Oliver Tree падает с Рыбальского моста, ездит в гробу по улицам Киева, а также убегает от танков где-то в спальных районах.

Тем не менее, яркое видео набирает популярность в YouTube. На сегодняшний день ролик собрал более 824 тыс. просмотров.