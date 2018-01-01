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Самый большой. Что известно о предстоящем концерте ONUKA

Сегодня, 12:01 9
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7 декабря в Stereoplaza состоится грандиозный концерт ONUKA в поддержку альбома MOZAЇКА

Фото: пресс-служба ONUKA

Факты о большом концерте, который группа сыграет в Киеве уже 7 декабря.

Новый альбом, серия солд-аутов с НАОНИ, всеукраинский тур, выступления на европейских фестивалях. В 2018-м группа ONUKA успела немало, теперь время подводить итоги. Последний концерт этого года в Киеве состоится в большом зале клуба Stereo Plaza.

Лайв в поддержку нового альбома MOZAЇKA должен стать самым масштабным концертом в истории группы. После этого шоу группа возьмет концертний перерыв в Украине, отправившись в тур по странам Европы.

Более 2 часов  музыки и специальное шоу
Концерт в рамках тура в поддержку MOZAЇKA станет не только живой презентацией новой пластинки. Кроме нового материала, в сет-листе группы также песни с EP Vidlik и дебютного альбома. Шоу должно продолжаться более 2 часов, а киевский концерт станет единственным в рамках тура, для которого команда готовит специальное шоу.

Шоу будет состоять из 4 частей
По драматургии концерт будет разделен на 4 части, все они будут дополнять друг друга. Кроме нового материала отдельные элементы концерта будут отведены под коллаборацию с НАОНИ, Чернобыльскую катастрофу и новый материал.

Оркестр НАОНИ и секретный гость
Вместе с основными расширенным составом музыкантов на сцене появится несколько приглашенных гостей. Одними из которых станет национальный академический оркестр народных инструментов НАОНИ. Имена других гостей группа пока держит в секрете.

Коллаборация с Соней Солтес
После совместной работы над клипом Strum Ната Жижченко продолжает сотрудничество со стилистом и художницей по костюмам Соней Солтес. Специально для киевского шоу она разработала для группы новые костюмы-трансформеры. Все они выполнены в красно-белых тонах и являются логичным продолжением заданной альбомом MOZAЇKA стилистики. В зависимости от драматургии шоу будут меняться и образы.

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Теги:   ONUKA

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