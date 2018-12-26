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Год под знаком KAZKA: лучшие кавер-версии самой популярной украинской песни 2018-го

Вчера, 23:24 95
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2018-й стал еще одним годом прорыва для украинской музыки - на этот раз мир смогла покорить группа KAZKA своим хитом Плакала.

 

На момент написания статьи официальный клип набрал 95 миллионов просмотров, а аудиоверсия - 80 миллионов.

НВ решило собрать самые лучшие каверы на эту песню.

 

Красивый инструментальный кавер сделал пианист Юрий Салуха со своей командой.

 

Неписанное правило интернета - если в мире появляется какой-то хит, на него обязательно будет кавер со скрипкой.

 

А вот это уже более необычно - “цымбальная” версия песни.

 

Украинская кавер-группа B&B Project, использующая бандуру и баян, также не могла пройти мимо Плакала.

 

Версия для ценителей рок-музыки - гитара звучит очень органично и сочно.

 

Немного “замедленная” версия под аккомпанемент акустической гитары от Ани Петровской или Super-8.

 

Не Украиной единой - не зря ведь песня стала мировым хитом! Вот, например, певица из Болгарии.

 

Хороший кавер получился у Melanie - исполнительницы из Киргизстана.

 

Украинский хит пришелся по душе как девушкам, так и парням. Версия с мужским вокалом.

 

На Youtube достаточно много попыток и от представителей России перепеть хит KAZKA на русском языке. Лучшей, на наш взгляд, стала вот эта.

 

Так песня звучала бы на английском языке.

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Публикация от ARKADIY AIRY (@arkairy)

 

И на закуску - послушайте, как бы звучала эта песня на русинском языке.

 

Теги:   KAZKA Украинская музыка Хиты Кавер

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