Год под знаком KAZKA: лучшие кавер-версии самой популярной украинской песни 2018-го

2018-й стал еще одним годом прорыва для украинской музыки - на этот раз мир смогла покорить группа KAZKA своим хитом Плакала.
На момент написания статьи официальный клип набрал 95 миллионов просмотров, а аудиоверсия - 80 миллионов.
НВ решило собрать самые лучшие каверы на эту песню.
Красивый инструментальный кавер сделал пианист Юрий Салуха со своей командой.
Неписанное правило интернета - если в мире появляется какой-то хит, на него обязательно будет кавер со скрипкой.
А вот это уже более необычно - “цымбальная” версия песни.
Украинская кавер-группа B&B Project, использующая бандуру и баян, также не могла пройти мимо Плакала.
Версия для ценителей рок-музыки - гитара звучит очень органично и сочно.
Немного “замедленная” версия под аккомпанемент акустической гитары от Ани Петровской или Super-8.
Не Украиной единой - не зря ведь песня стала мировым хитом! Вот, например, певица из Болгарии.
Хороший кавер получился у Melanie - исполнительницы из Киргизстана.
Украинский хит пришелся по душе как девушкам, так и парням. Версия с мужским вокалом.
На Youtube достаточно много попыток и от представителей России перепеть хит KAZKA на русском языке. Лучшей, на наш взгляд, стала вот эта.
Так песня звучала бы на английском языке.
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И на закуску - послушайте, как бы звучала эта песня на русинском языке.