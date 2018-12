I’m only human after all. В Киеве впервые выступит Rag'n'Bone Man

Организаторы музыкального фестиваля UPark, который пройдет в Киеве с 16 – 18 июля 2019 года, начали объявлять имена хедлайнеров.

Сегодня стало известно, что в Киев едет Лучший молодой артист по версии Brit Awards 2017 и Прорыв года по версии Critics' Choice Award 2017, автор знаменитого хита Human - Rag'n'Bone Man.

Видео на этот трек собрало полмиллиарда просмотров на youtube и сделало музыканта членом высшей музыкальной лиги. Да, Human – это суперхит, который напоет сейчас чуть ли не каждый. Но, конечно, же это не все достижения музыканта. В его творческом багаже три ЕР и один студийный альбом, названный в честь суперхита, который в него входит. Сейчас простой парень из деревни, обладатель восхитительного баритона, не покидает первые строчки хит-парадов.

Также уже известно, что на фестивале UPark выступят The Prodigy. В Украину группа привезет свой новый альбом No Tourists, который похвалили чуть ли не все СМИ мира, а также лучшие хиты и среди них треки из The Fat of the Land (1997) - самого быстро продаваемого альбома в истории группы.

Украинским меломанам также стоит ждать два открытия - калифорнийцы SWMRS и британцы Pale Waves.

Сам фестиваль пройдет в этом году на территории Sky Family Park.

