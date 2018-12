Летние хиты и феминистичные гимны. Лучшие треки 2018 года по версии The Guardian

Британское издание The Guardian назвало лучшие треки 2018 года, собрав их в большой плейлист.

Рейтинг составляли 50 музыкальных критиков британского издания. По мнению The Guardian первое место принадлежит Дональу Гловеру, он же Childish Gambino, который в 2018 году выпустил трек This is America.

Второе место отдано исполнительнице Жанель Монэ и ее песне Make Me Feel. Жанель, обладательница хорошего соул-вокала, начала обретать популярность в конце 2017 года, признание пришло к ней на волне движений #MeToo и Time’s Up. Трек Make Me Feel был признан «гимном бисексуалов».

Трете место заняла Ариана Гранде с треком No Tears Left to Cry, вышедшем в память об атаке на «Манчестер-Арену», где как раз выступала Гранде.

Четвертая строка досталась Робин и ее двусмысленной песней Honey. Под эмбиентный бит и пульсирующие басы, не смотря на сладкое название, звучит довольно эротический трек.

Первую пятерку замыкает французская исполнительница Элоиза Летисье, выступающая под псевдонимом Christine and the Queens, с треком Girlfriend. Диско с французским акцентом и танцевальными движениями прямиком из 80-х понравилось поклонникам своим феминистичным настроением.

