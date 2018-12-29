Лучшие украинские музыкальные альбомы 2018 года

Автор Сергей Депутат

13 лучших концептуальных работ, которые записали украинские музыканты в 2018 году.

26 декабря НВ подвело музыкальные итоги и составило список лучших песен 2018 года.

Теперь настала очередь более длинного формата - альбомов. Артисты из этого списка рассказали о том, что их больше всего волнует, что происходит у них внутри, что наблюдали снаружи, но не смогли уместить это в один трек.

Лінія Маннергейма - Де твоя лінія?

Новый проект харьковского поэта и писателя Сергея Жадана совместно с Олегом Кадановым (бывш. Оркест Че) и Евгением Турчиновым (Собаки в Космосе).

В нем Жадан читает собственные стихи под бит и гитары. Альбом Де твоя лінія? - это реальность сквозь призму восприятия людей, которых вы могли встретить в транспорте, но не обратить на них внимание, например, 15-летней девочки из интерната или бандита из 90-х, который едет в вагоне Укрзалізниці. Заглавная песня - о линии, которая есть в каждом из нас, внутренней границе, решение переступать или не переступать, которое мы принимаем каждый день.

Braii - City of Nothing

Меланхоличный, тягучий, и шумный альбом новой киевской группы Braii. Казалось бы, что в инди-роке уже ничего интересного не появляется, а нет. Уже к середине первой песни City of Nothing ты качаешься под бас-гитару, как змея, и так до последней песни. Также хочу отметить голос вокалистки Оксаны Брызгаловой, у нее редкий для украинской музыки низкий тембр. Без него гитарная музыка Braii была бы скучнее и уж точно не такой гипнотической. Журналист Альберт Цукренко назвал ее украинской Танитой Тикарам.

Курган - Бібліотека странних знаній

Участник популярной группы Курган feat Агрегат Женя Володченко записал дебютный сольный альбом. Библиотека не без иронии, но он намного серьезнее, чем то, что делает Женя вместе с братьями Амилем и Рамилем. Каждая из шести новелл о разных эпизодах из детства, конфликтах между родителями, безразличии по отношению к детям, бытовухе и детских снах после всего увиденного. По форме тоже все очень круто сделано: отсылки к Робокопу, Бегущему по лезвию, группе Король и шут и радиопередачам, в которых диктор наиграным голосом читает детские стишки.

Если хотябы часть вашего осознанного детства или взросления припадала на 90-е, то многие вещи из этих песен вы видели собственными глазами, или как говорит сам Женя:"Мы контрабандой пронесли сюда 200 грамм".

Yuko - Dura?

Подопечные Ивана Дорна группа Yuko выпустили второй полноформатный альбом под названием Dura? В нем девушка сопротивляется миру, который навязывает ей правила жизни, в котором царит насилие и общественное порицание. Она хочет быть собой.

В новом альбоме слышно, что Юля и Стас отходят от фольклора по содержанию, хотя его все еще очень много по форме. И те народные песни, которые в нем есть, не отходят от концепции.

Музыканты посвятили альбом жертвам домашнего насилия.

Мало - Як є

Дебютный альбом романтика и философа Максима Рубана. На нем 11 историй под гитару про реальных людей, далекие страны, отношения из прошлого, которые моментально включают ваше воображение и уносят прочь от реальности.

Джамала - Крила

Этим альбомом Джамала закрепила свой статус самой оригинальной и неформатной украинской поп-певицы. Я не могу сказать, какая его более сильная сторона - слова или музыка. Джа много поет о своих чувствах, и это не просто любовь или тревога, а оттенки чувств, о которых невозможно узнать, только если ты их сам не переживаешь. Эту искренность слышно и это лучшее, что есть в ее творчестве.

Бридж в песне Кохання - это вау! Песня Натовп на стихи поэтессы Елены Телиги - это мурашки по коже!

Vivienne Mort - Досвід

Целостный, я бы даже сказал монументальный альбом. Это наверное лучшее чувство, когда слушаешь музыку и находишь в ней себя, а потом понимаешь, что людей, которые переживают тоже что и ты, на самом деле очень много.

Даниэлла Заюшкина очень талантливо превратила свой "Досвід" в песни и теперь делится самыми сокровенными деталями. К сожалению, украинская поп-музыка в широком понимании этого слова, не записывает таких альбомов.

Blooms Corda - fog lavender

Очень легкий приятный фанк с философскими текстами Даниила Галыко. Только очень начитанный автор может так мастерски, местами иронично жонглировать смыслами, скрывая за их слоями то, что он хотел сказать. Даже его обложка - это метафора.

Вагоновожатые - Референс

10 песен о человеке эпохи постмодерн с его слабостями, фобиями, источниками вдохновения и критериями успешности. Концептуальная и монолитная работа, которую через несколько лет можно будет называть срезом времени, а точнее его творческой тусовки.

Обратная сторона Референса о вещах, которые делают нас нами, и на которые мы осознанно или неосознанно ссылаемся.

В остальном, это классические Вагоновожатые, в которых Антон Слепаков декламирует месседжи под электронную музыку Станислава Иващенко и Валентина Панюты. Есть под что танцевать, прыгать, и есть над чем задуматься.

Курган feat Агрегат - С.Ш.Р. (Средня школа рэпа)

Дебютным этот альбом назвать сложно, поскольку у ребят из села Близнюки Харьковской области есть полтора деясятка хитов, фиты с Дашей Астафьевой и Тапольским, которыми они могут превратить поклонников в слемящуюся толпу, причем пожестче чем на метал-концерте.

Курган feat Агрегат выпустили саркастичный альбом про людей, которых вы каждый день видите вокруг себя. А если не видите, то возможно это вы.

О его успешности и народности могу судить по тому, что в моем родном провинциальном городке подростки вечером празднующие последний звонок поют песню Пітарда. Ею же на саундчеке музыкального фестиваля Koktebel Jazz Fest распевалась группа Dakh Daughters.

Stoned Jesus – Pilgrims

Рокеры (не путать слово рок с группами Антитіла и Без Обмежень) Stoned Jesus выпустили альбом про скитания под названием Pilgrims (Пилигрим - тот, кто путешествует к святым местам с целью познания, очищения или получения божественных откровений).

В нем они провели параллель между паломничеством и жизнью в турах (группа активно гастролирует по Европе) с ожиданиями и разочарованиями от успеха.

Любителям умной гитарной музыки альбом прийдется по душе. А всем остальным советую послушать, как звучит один из топовых украинских рок-коллективов.

<a href="http://stonedjesus.bandcamp.com/album/pilgrims">Pilgrims by Stoned Jesus</a>

Cepasa – Dark Beauty

Сам артист говорит, что его новая работа - это "темное настроение и красота мелодий". И с ним нельзя не согласиться, альбом звучит мрачно, а его тягучие мелодии погружают в атмосферу небольшого киевского клуба. Слушать с приглушенным светом.

Onuka - Mozaïka

В своем новом альбоме Onuka собрала мозаику из историй про людей, которых она любит и вещи, которые ее волнуют. В новой работе она не боится социальных тем, и громко заявляет, что не оружие убивает, а люди друг друга. Еще она снимает клип-катастрофу на киевской свалке и перечисляет все деньги от его монетизации на борьбу с мусором.

Сама Ната говорит, что в этом альбоме она делает акцент на смысле песен. Я же добавлю, что музыка отлично срежисирована и усиливает его, как в хорошем фильме.