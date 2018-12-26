Плейлист НВ. 30 лучших украинских песен 2018 года

Автор Сергей Депутат

НВ подводит итоги музыкального года списком лучших песен украинских исполнителей.

2018-й в музыкальном плане был очень продуктивным, десятки фестивалей, сотни концертов, привозы артистов, которые еще никогда не выступали в Украине. Не подкачали и музыканты.

В укррэпе появились оригинальные артисты, которых можно слушать, не будучи поклонником жанра. Я про allyona alyona, Freel и Кашляючого Еда. Прорывом года благодаря синглу Плакала стала группа Kazka, его прослушали 80 миллионов раз. Несколько очень крутых клипов выпустили группа The Hardkiss и Джамала.

Появилось новое имя в цеху сингеров-сонграйтеров, Максим Рубан, он же Мало, который составит конкуренцию Косте Почтарю и Саше Булю.

В инди-музыке также случилось много всего интересного, новые альбомы Вагоновожатых, Blooms Corda, Small Depo, Курган feat Агрегат, Vivienne Mort, Yuko, сразу два EP Сергея Жадана в составе Линии Маннергейма. Новые синглы выпустили харьковчане YEYO, инди-трио из Тернополя Tik Tu и львовяне Один в каное, Yuko и Constantine и еще десятки музыкантов. Новую концертную программу представили Dakh Daughters.

Сначала этот список должен был быть топ-10, потом стал топ-20, а в конечном итоге получился топ-30 песен, каждую из которых я не смог бы из него исключить.