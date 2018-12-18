Плейлист Сергея Бабкина. Что звучит в наушниках артиста, актера, музыканта

У Сергея Бабкина сейчас много новостей. И главная из них – музыкальная: масштабный всеукраинский тур Музасфера по названию первого украиноязычного альбома.

Вторая – новогодняя. Артист «подарил» свой голос Гринчу, укравшему Рождество – на этой неделе мультфильм выходит в широкий прокат. Третья – киноновость. В начале января в прокат выходит семейная авантюрная комедия 11 друзей Моршина режиссера Аркадия Непыталюка, где артист впервые выступает в роли музыкального продюсера, а также появляется на экране вместе с дружной семьей Бабкиных. И когда он только успевает слушать музыку? И все же он ее слушает, и позволил HВ Style заглянуть в святая святых – список его любимых песен.

Radiohead - Pyramid song

В этой песне есть нечто вечное. Простая и необычайно сложная композиция.

R.E.M. - Losing my religion

Я ощущаю нечто близкое с ней в себе. И обожаю клип, это произведение искусства.

Nirvana – Lithium

Люблю ее за перепады градуса эмоций. Это сродни безумию. Мне это близко. Актерская профессия зиждется на этом.

Charlie Winston - I love your smile

Это волшебная песня. Заставляет вспомнить самое важное. Улыбка любимого человека – это все что нужно в жизни. Так мало, да?

Татьяна Анциферова - Звездный мост

Стопроцентное глобальное добро. Сейчас такого нет. Сейчас добро не в тренде. А жаль.

Beck - Everybody’s got to learn sometime

Могу слушать ее постоянно. Очень успокаивает нервы.

Taco - Puttin’ On the Ritz

Моя первая песня в жизни, которую я услышал и одновременно увидел по телевизору. Думаю, что именно это направило меня и сформировало.

Елена Камбурова – Дерево

Каждый раз до слез. Очень кротко в самое сердце, уже давно.

Валерий Леонтьев – Дельтаплан

Романтичная до бесконечности, и воздушная до бестелесности. Детская мечта, которую я так ещё не осуществил.

Владимир Высоцкий - Кони привередливые

Это лекарство, чтобы заглушить боль и растворить тяжесть. В тысячный раз задуматься, и продолжительно выдохнув, еще раз сказать себе, что ты на правильном пути. «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве».

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