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Radiohead, The Cure и другие. Семь музыкантов и групп пополнят Зал славы рок-н-ролла

Сегодня, 15:45 61
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Том Йорк (Radiohead)

Зал Славы рок-н-ролла (The Rock and Roll Hall of Fame) объявил семь музыкантов и групп, которые будут включены в него в 2019 году.

В следующем году в ряды Зала Славы должны войти семь новичков: The Cure, Def Leppard, Джанет Джексон, Стиви Никс, Radiohead, Roxy Music и The Zombies, пишет Billboard.

Трое из семи номинантов были выдвинуты впервые: Def Leppard, Стиви Никс и Roxy Music.

Лидерами голосования, которое проводится среди фанов, стали Def Leppard, Стиви Никс, The Zombies и The Cure.

34-я ежегодная церемония открытия Зала славы рок-н-ролла пройдет в пятницу, 29 марта 2019 года, в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

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