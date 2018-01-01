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Только одна песня на родном языке. Топ-100 самых популярных песен в itunes Украина в 2018 году

Сегодня, 21:05 24
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В топ-100 самых популярных песен в украинском сегменте itunes попала только одна песня на родном языке - Плакала группы KAZKA.

Фото: instagram

Какую музыку слушают украинцы в itunes. Один из самых популярных стриминг-сервисов в мире опубликовал итоги 2018 год.

 

В Топ-100 попали единственная песня на украинском языке – Плакала – KAZKA, заняв четвертое место. Композиция стала хитом года по версии музыкальной премии M1 Music Awards 2018, также она стала первой украинской песней, попавшей в топ 10 международного чарта Shazam.

Всего в список ста лучших попало 14 песен украинских артистов: две песни Макса Барских – Полураздета и Сделай громче, спетая вместе с L’One; четыре песни Monatik – То, от чего без ума, Vitamin D, Кружит и Глубоко, спетая вместе с Надей Дорофеевой, две песни T-Fest – Скандал, спетая вместе с Баста и Улети, две песни Время и Стекло – Тролль и Е, бой, две песни Loboda – SuperStar и Лети, и одна песня – Maruv – Drunk Groove.

Также украинцы активно слушают российских исполнителей, белорусских и казахских исполнителей - 63 композиции принадлежат к этому музыкальному сегменту, и 25 композиций в рейтинге - это западные исполнители.

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Теги:   ТОП-100

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