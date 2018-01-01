В Польше подтвердили готовность провести детское Евровидение

Директор государственного Польского телевидения Яцек Курский заявил, что в 2019 году Польша готова провести песенный конкурс детского Евровидения.

Об этом передает TVP.

"Мы готовы организационно, а также творчески", - заявил Курский.

Он отметил, что зрители запомнят детское Евровидение "на долгие годы".

Напомним, по завершению детского Евровидения-2018 в Беларуси первое место впервые в истории участия в детском и взрослом Евровидении заняла Польша. Наивысший бал - 136 - зрители отдали Роксане Вегиль. Юная певица победила в конкурсе со 215 баллами.

Детское Евровидение 2018. Какая страна победила и какое место заняла Украина