Вагоновожатые, Onuka, Юрий Бардаш и еще восемь лучших музыкальных релизов ноября

Мы послушали всю украинскую музыку, которая вышла в ноябре и собрали 11 лучших релизов месяца.

ONUKA - Хащі

Группа ONUKA выпустила жесткую песню-реакцию на трансформации в обществе, которое становится все более похожим на черные дикие беспросветные заросли.

"Часи не обирають. В них живуть та помирають", - декламирует ONUKA.

Youra - Praktika

Экс-продюссер и участник популярной группы Грибы Юрий Бардаш выпустил дебютный альбом и клип на песню Praktika. В клипе суровую эстетику металургического завода со станками, грязью, робами и касками, Бардаш сравнивает с шаманизмом и добавляет в нее немного философии.

Главный посыл Практики - самоочищение с помощью тяжелого труда.

Freel - Спалах

Бывший участник популярной черкасской группы На відміну від Андрей Фріл выпустил первый сольный альбом под названием Спалах. В нем музыкант рассказывает о том, что с ним происходило от распада группы, во время Революции достоинства и начала российской агрессии до момента выпуска альбома. Спалах получился ностальгическим и минорным. Революции и войне в нем отдана чуть ли не половина всех треков. Вторая половина это диалог с самим собой о любви, самодостаточности и поиску себя.

Вагоновожатые - Референс

Группа Вагоновожатые выпустила второй полноформатный альбом. 10 песен о человеке эпохи посмодерн с его слабостями, фобиями, источниками вдохновения и критериями успешности. Концептуалльная и монолитная работа, которую через несколько лет можно будет называть срезом времени, а точнее его творческой тусовки.

Обратная сторона Референса про вещи, которые делают нас нами, и на которые мы осознанно или неосознанно ссылаемся.

Amphibian Man - No Surfers In My Town

Вспомните серф-рок из фильмов Тарантино, добавьте в него скоростного панка или хардкора и получите музыку Amphibian Man. В Украине ему аналогов нет. Сейчас вообще с таким гитарным звуком практически никто не играет.

На альбоме девять инструментальных композиций. Послушайте его прямо сейчас.

Мало - Зі Стихій

Новое имя в украинской музыке сингер-сонграйтер Максим Рубан он же - Мало. Его голос и стихи невозможно ни с чем спутать. 11 романтических историй под гитару про реальных людей, любовь, заграничные страны и их красоты, моментально включают ваше воображение и уносят прочь от реальности.

Бумбокс - Твій на 100%

Первый сингл из альбома Таємний Код, который выйдет весной 2019 года.

Андрей Хлывнюк рассказал, что эту песню он написал под впечатлением от истории, которую ему рассказала девушка, сидевшая рядом в самолете. Она узнала музыканта и поделилась воспоминаниями, которые у нее связаны с одним из альбомов Бумбокса. Теперь он ее на 100%.

Yuko - Dura?

Подопечные Ивана Дорна группа Yuko выпустили второй полноформатный альбом под названием Dura?. Он посвящен девушке, которая сопротивляется миру с его стереотипами о правильной жизни, насилием в семье и общественным порицанием. Музыка на альбоме очень разнообразная, от энергично-танцевальной PJU PJU в стиле Hreblia, до тягучей BUVAITE ZDOROVI и гипнотической заглавной DURA. Как и в предыдущем альбоме Ditch на Dura? много народного вокала.

Сильно не расстраивайтесь, альбом заканчивается позитивно, главная героиня остается собой и прощается с миром, который ее не принимает. Первое, о чем я подумал, когда прослушал новый релиз, это украинский фильм Коли падають дерева. Мне кажется они об одном и том же.

alyona alyona – Голови

Автор нашумевшего хита Рибки Алена Савраненко выпустила второй сингл про свою любовь к музыке, свободе и людей, которые "в потоке" не замечают этих вещей.

Клип, снятый одним кадром, уже посмотрели миллион раз.

Kurs Valüt - Veselo

Днепровско-львовская группа Kurs Valüt в ноябре перевыпустила альбом под названием Veselo. Я пропустил выход его демо-версии поэтому расскажу о нем сейчас.

Это минорная электронная музыка с монотонным вокаломи и специфическими текстами. В них много клише и канцелярита и это не творческий кризис, а художественный прием. Они звучат очень содержательно, лаконично и небанально.

Каждая из песен посвящена, какому-либо социальному явлению, а в 4533 вообще обыграно заседание Верховной рады. Обратный отсчет в голосовании в техно еще не звучал.

<a href="http://pincet.bandcamp.com/album/veselo">Veselo by Kurs Valüt</a>

Cepasa - Dark Beauty

Музыкальный продюссер Павел Ленченко выпустил четвертый студийный альбом. Сам артист говорит, что его новая работа это "темное настроение и красота мелодий". И с ним нельзя не согласиться, альбом звучит мрачно, а его тягучие мелодии погружают в атмосферу небольшого киевского клуба. Слушать с приглушенным светом.