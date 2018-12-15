Власти Испании обвинили Шакиру в неуплате налогов

В пятницу, 14 декабря, прокуратура Барселоны выдвинула обвинения в шести налоговых преступлениях популярной колумбийской певице Шакире.

После расследования, налоговики пришли к выводу, что в 2012-2014 годах певица не уплатила порядка 14,5 миллионов евро, передает DW.

Вместе с процентами налоговые органы требуют в общей сложности 19,4 миллионов евро.

По данным фискальной службы, певица в течении трех лет указывала, что живет на Багамах, а не в Испании со своим гражданским мужем Жераром Пике.

Окончательное решение примет следственный судья.

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