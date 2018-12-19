Возвращение радикального шансона. Сергей Михалок и оркестр Ляпис-98 выступили в Киеве с аншлагом

В Киевском концертном зале Stereo Plaza Сергей Михалок и оркестр Ляпис-98 собрали полный зал, чтобы отметить 20 лет легендарного альбома Ты кинула.

В этот вечер в Stereo Plaza было непросто тесно, а очень тесно. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде, потому что на самом деле было бы обидно пропустить столь яркий концерт с легким налетом ностальгии и всеми признаками приближающегося нового года. Сергей Михалок и оркестр Ляпис-98, а вместе с ними и весь зал хором исполняли лучшие хиты легендарной группы, по которой, признаемся честно, многие тосковали и тайком вытирали пыль с коллекции альбомов: «Эх, Михалок, Михалок, зачем ты нас бросил»…



Фото: Влада Федотова

Конечно же, зал заполнили истинные фанаты радикального шансона, который по словам Михалка «выходит из андеграунда». А был ли он в андеграунде, если, как оказалось на концерте – полный зал знал наизусть весь трек-лист, а если кто-то думал, что не знал, то с удивлением обнаружил себя громко распевающим? Ау, Такси, Котик, Керч 2, Евпатория – этим песням уже 20 лет, а некоторым и более того. Как только звучала знакомая мелодия вверх взмывали тысячи мобильных телефонов, желая сохранить этот момент в электронной памяти: «А вдруг Михалок снова вернет Ляписов в андеграунд, закинет на полку истории?»

Фото: Влада Федотова

Не могли не прозвучать в концерте пророческие песни – Капитал, Манифест и Воины света, композиция, ставшая гимном нового украинского времени. Сейчас радость встречи с юностью и молодостью ждет меломанов столицы Беларуси – билеты на концерт 29 декабря закончились задолго до концерта. Мы же в Украине с удовольствием приняли предновогодний подарок Сергея Михалка и с интересом будем ждать его новых идей и творческих поворотов.

Фото: Влада Федотова

Фото: Влада Федотова

Фото: Влада Федотова

Фото: Влада Федотова

Фото: Влада Федотова

Фото: Влада Федотова

Фото: Влада Федотова

Фото: Влада Федотова

Фото: Влада Федотова

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