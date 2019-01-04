Всемирный гимн Рождества. Краткая история Щедрика

Новогодняя серенада в Великобритании, Песня большого очарования в Латинской Америке, или же Коляда колокольчиков в Соединенных Штатах Америки - так в мире называют одну из самых известных украинских щедривок.

Речь идет о Щедрике украинского композитора Николая Леонтовича. Когда приходят рождественские праздники, наш Щедрик звучит отовсюду в разных странах. Леонтович посвятил обработке Щедрика около 20 лет и переписывал его раз пять. Пытался достичь идеала, гармоничного сочетания народного многоголосия и классического звучания музыкальных инструментов.

За основу Леонтович взял текст известной народной песни, которую, по мнению историков, придумали во времена язычества. В начале песни мы слышим слова "прилетіла ластівочка", - разве это возможно зимой? Да, поскольку наши предки праздновали начало нового года весной, когда птицы возвращались из теплых краев.

Щедрик для широкой публики впервые исполнили в 1916 году, его спел хор Киевского университета, в котором работал Леонтович. За океаном Щедрик услышали в 1921 году в концертном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке. Тогда это произведение исполняла украинская капелла, а руководил ею дирижер Александр Кошиц.

Наш Щедрик очень понравился аудитории в США. Впоследствии американец украинского происхождения Питер Вильговский, который работал на Радио NBC, написал англоязычную версию текста Щедрика. Песня напоминала Вильговскому перезвон, и он зафиксировал этот образ в своих стихах.

Впоследствии Щедрик зазвучал на американский лад как Колядка колоколов. После того, как украинский Щедрик стал рекордно популярным, его до сих пор используют в анимационных и художественных фильмах разных жанров.

Различные вариации Щедрика можно услышать в мультфильмах Симпсоны, Южный парк, кинофильмах Гарри Поттер, Крепкий орешек 2 и других, а в декабре 2014 года известный американский бренд нижнего белья Victoria's Secret выпустил рождественскую рекламу, в которой модели дефилировали под мелодию украинского Щедрика.