Украинский Иов вошел в десятку лучших современных опер мира

Опера-реквием Иов (IYOV) украинской музыкально-театральной формации Nova Opera попала в десятку лучших современных опер и музыкальных перформансов мира. Жюри конкурса Music Theatre NOW впервые включило в топ-10 оперу, созданную в Украине.

Почетное жюри, в которое вошли представители пяти континентов, выбирало лучших среди 436 произведений из 55 стран мира. Они отдавали предпочтение новым произведениям и нестандартному материалу.

«Мы верим, что художники предопределят и будут развивать жанр музыкального театра через процесс своих экспериментов. В то же время среди представленных 436 произведений мы искали те, в которых применены новые творческие идеи и происходит взаимодействие с аудиторией. Мы изучали, как художники связывают свой локальный контекст с международными тенденциями», - говорится в заявлении жюри Music Theatre NOW 2018.

В результате отбора в топ-10 лучших современных опер мира вошли: IYOV (Украина), And/Or/Pro/methe (Иран), AquaSonic (Дания, Швеция), The Cave (Греция), Falling Awake (Дания), #FREEBRAHMS (Люксембург, Германия), The Howling Girls (Австралия), Jigokuhen (Китай), Mitra (Бельгия, Австрия), MUSRAROPERA (Италия, Бразилия, Германия).

Украинская опера Иов была отмечена за нестандартность и оригинальный подход к существующим формам.

«Создатели оперы IYOV - честно и музыкально глубоко пересматривают классическую форму оратории и реквиема. IYOV развивается в духе общности и чистой веры в силу трансформации человеческого голоса», - отметил член жюри, драматург Кристиан Лада.

Оперу-реквием IYOV поставил Влад Троицкий в 2015 году на фестивале ГогольFest вместе с артистами музыкально-театральной формации Nova Opera. Музыку написали композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко. За это время оперу IYOV смогли увидеть зрители Парижа, Роттердама, Копенгагена, Вены, Гданьска, Скопье, Нью-Йорка.

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