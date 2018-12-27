Новые формы. В Киеве состоялась премьера первого спектакля, поставленного по комиксу

Автор Мария Кабаций

В Киеве, на ВДНХ, прошли премьерные показы спектакля Голиаф, поставленного театром Мизантроп по графическому роману британского художника-иллюстратора Тома Голда. Постановка стала первой в Украине попыткой перевести комикс на театральный язык.

По сюжету оригинального произведения, который является авторским переосмыслением библейского мифа о Давиде и Голиафе, главный герой по воле царя попадает в эпицентр войны. Отправленный якобы только передать послание врагу, он вынужден вступить в сражение и погибает.

Фрагмент комикса Голиаф

Театр Мизантроп, режиссер Илья Мощицкий и композитор Дмитрий Саратский создали из минималистского и сатирического рассказа часовую постановку, в которой повествование через пластический нарратив дополняют визуальные и звуковые эффекты.

Фото: Павел Алдошин

Мизантроп, который с первых спектаклей (Три сестры, Приглашение на казнь) доказал свое уникальное амплуа - мастерского рассказчика средствами хореографии, показал лаконичную во всем – костюмы, декорации, световое решение – историю о губительности бессмысленных приказов.

При этом спектакль происходит не на привычной зрителю сцене, а в бассейне: в нем актеры ходят, разбрасывают камни, танцуют и умирают. На непостоянную, рябящую поверхность воды проецируются баблы-реплики героев комикса. Необычную медитативную атмосферу во время постановки создают маленькие островки света, освещающие порой лица героев, а также музыкальное сопровождение.

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