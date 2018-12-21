Лицо 2019 года. Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе NARS

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом косметического бренда NARS Cosmetics.

48-летняя легенда мировой индустрии моды снялась в рекламной фотосессии новой коллекции Radiance Repowered, запуск которой запланирован на январь 2019 года. Она включит в себя новые оттенки тональной основы, палетку теней Skin Deep Eye Palette в новом дизайне, а также бустер для лица Super Radiant Booster.

©NARS

Автором рекламных снимков, на которых супермодель демонстрирует не только стильный макияж, но и свои знаменитые стройные формы, стал основатель NARS Франсуа Нарс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NARS Cosmetics (@narsissist) 19 Дек 2018 в 12:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mycelebrityandi (@mycelebrityandi) 20 Дек 2018 в 12:58 PST

В официальном заявлении культовый визажист сообщил, что его с Кэмпбелл связывают настолько близкие отношения, что он считает ее членом своей семьи:

«Наоми - живая легенда, которая всегда демонстрирует свой сильный характер перед камерой. Мы с ней как одна семья. Я знаю ее с самого начала ее карьеры. И с самого начала я восхищался ею, ее красотой и стилем», - отметил Нарс, опубликовав на странице бренда в Instagram архивное фото, на котором изображен с супермоделью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @naomi and Francois in the 90s. #narsissist Публикация от NARS Cosmetics (@narsissist) 20 Дек 2018 в 3:00 PST

Кроме того, согласно британскому Vogue, Кэмпбелл будет представлять бьюти-линейку Orgasm, которая будет выпущена позднее в 2019 году.

Сотрудничество Кэмпбелл с брендом NARS Cosmetics было объявлено, как первый бьюти-кампейн в карьере супермодели. Однако британское издание Guardian опровергает эту информацию, отмечая, что в 2004 году модель уже снималась для рекламы косметики бренда. В частности, она украшала рекламный снимок осенней коллекции NARS Cosmetics в ретро-образе.

©NARS

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