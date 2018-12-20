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Нарисовали. Ирина Шейк снялась в рекламе косметики Marc Jacobs

Сегодня, 13:56 242
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Ирина Шейк стала новой посланницей красоты Marc Jacobs Beauty

© Marc Jacobs

Известная модель Ирина Шейк стала новым амбассадором косметики американского бренда Marc Jacobs.

32-летняя звезда снялась в рекламной кампании новой коллекции Marc Jacobs Beauty, кадры из которой были опубликованы на ее личной странице в Instagram, а также в официальном аккаунте бренда.

Над макияжем Шейк для рекламного кампейна работала Диана Кендал – культовый британский визажист, которая уже более 30 лет работает в индустрии моды и бьюти. Она создала для модели яркий мейк-ап с помощью новых бьюти-продуктов Marc Jacobs Beauty, сделав акцент на макияже глаз, который был оформлен в фиолетовом цвете.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

«Счастлива, что могу наконец-то объявить о том, что я стала новым лицом Marc Jacobs Beauty. Я всегда любила и уважала Марка за его потрясающие модные творения и всеобъемлющее видение красоты. Спасибо тебе за твою любовь и поддержку. Для меня большая честь представлять Marc Jacobs Beauty!» - сообщила Шейк в официальном заявлении.

Отметим, ранее посланницами красоты Marc Jacobs Beauty были восходящие звезды мировой индустрии моды – дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер, а также дочь Кейт Мосс Лила Грэйс.

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Публикация от Marc Jacobs Beauty (@marcbeauty)

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Публикация от Marc Jacobs Beauty (@marcbeauty)

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Публикация от Marc Jacobs Beauty (@marcbeauty)

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Теги:   Ирина Шейк Marc Jacobs

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