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Новогодняя вечеринка. Как создать праздничный макияж с помощью коллекции Clarince Holiday

Сегодня, 20:05 59
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Clarince Holiday

Clarince

В этом году каждая женщина получит возможность блистать, как самая яркая звезда. 
Подчеркните привычный макияж или создайте новый волшебный образ с помощью невероятной коллекции Clarince Holiday.

Лицо

Мерцающая пудра для лица и декольте

Легкая прозрачная пудра эффектно подчеркивает нужные участки лица и зону декольте деликатным золотистым мерцанием. Ее компактная невесомая текстура легко наносится как кистью, так и подушечками пальцев буквально окутывая кожу нежным сиянием.

 

Глаза

Топовое покрытие для ресниц с золотистым мерцанием


Средство окутывает взгляд деликатным мерцанием благодаря мельчайшим золотистым частицам. Удобная двойная щеточка позволяет прокрасить даже реснички в уголках глаз и обеспечивает идеальное разделение.


Губы

Масло-блеск для губ в оттенке 09 red berry glam


Масло на основе натуральных растительных компонентов ухаживает за кожей губ и помогает подчеркнуть их естественную красоту. Создает сияющее зеркальное покрытие, которое дарит губам питание и ощущение комфорта в течение дня. А приятный аромат и нежный аппликатор обеспечивают удовольствие при каждом использовании. 

Всего три средства и идеальный макияж для новогодней ночи готов!

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