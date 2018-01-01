Сказки на ночь. Пять бьюти-ритуалов знаменитых женщин перед сном

Успешные знаменитые женщины регулярно делятся своими секретами красоты, не скрывая, что используют массу уловок и хитростей, чтобы сохранять красоту и молодость.

По их мнению, правильный и регулярный уход является основой красоты. Они также акцентируют внимание на том, что особо важно уделять своему телу внимание в вечернее время и не пренебрегать бьюти-ритуалами даже когда после тяжелого дня смертельно хочется отдохнуть.

НВ Style собрал советы и рекомендации мировых знаменитостей, которые рассказывают о своих бьюти-ритуалах перед сном.

Гвинет Пэлтроу

«Каждый вечер я принимаю ванну с морской солью, чтобы снять усталость и избавиться от накопленного за день стресса. Я также люблю принимать ванну с маслами», - говорит актриса.

Дженнифер Лопес

«Самое главное правило – высыпайтесь. Красота идет изнутри, поэтому нужно заботиться не только о своем теле, но и о душе и мыслях. Я очень верю в силу медитации, поэтому стараюсь медитировать каждый вечер. Этот ритуал делает меня красивой, дарит мне радость и ощущение любви», - говорит певица.

Опра Уинфри

«У меня есть вечерний ритуал. Я не могу лечь спать, не приняв ванну. Поверьте, я настоящий ас в этом деле. У меня есть целая коллекция солей, масел, пен и других косметических средств для этих целей», - говорит телезвезда.

Галь Гадот

«Я пью очень много воды на ночь, потому что все эти перелеты способствуют полной дегидратации. Я также выпиваю стакан свежевыжатого апельсинового сока, в котором много витамина С, способного обновить организм. И самое главное – я никогда не ложусь спать с макияжем!», - говорит актриса.

Дженнифер Энистон

«Каждый свой день я заканчиваю сеансом трансцендентальной медитации. Поверьте, это настоящая сила! Всего 20 минут, и вы сможете почувствовать разительную разницу. Когда я ленюсь и ложусь спать, не помедитировав, я ощущаю, как сильно она помогает мне оставаться в форме», - говорит актриса.

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