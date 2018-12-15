Для самых смелых. Колорист назвал самый модный цвет волос 2019 года

Известный колорист, креативный директор по окрашиванию бренда Aveda Ян Майкл Блэк назвал самый модный цвет волос в 2019 году.
По мнению эксперта, в следующем году главным трендом в колористике станет мягкий коралловый оттенок, граничащий с теплым блондом и бледным розовым.
Майкл Блэк отмечает, что ключевой hair-тренд будущего года уже успели опробовать многие знаменитости, в числе которых голливудская актриса Джулия Робертс, модель Хейли Болдуин и американская актриса Люси Хейл.
«Это прекрасный оттенок с розовым подтоном. Он теплый, мягкий и абсолютно беззаботный», - описывает новый тренд колорист.
По утверждению Майкла Блэка, такой оттенок подойдет девушкам с холодным тоном кожи.
«А вот обладательницам кожи с розовым подтоном этот цвет волос выбирать, все же, не стоит», - предупреждает он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, колорист поделился лайфхаком, который поможет правильно подобрать цвет волос в соответствии с тоном кожи.
«Делюсь советом, который позволит наглядно оценить, подойдет ли вам тот или иной цвет волос. Нужно собрать волосы в хвост и приложить что-то нужного вам цвета к лицу чуть выше бровей», - говорит Майкл Блэк.
Стоит отметить, что самый модный оттенок волос 2019 года совпадает с главным цветом будущего года по версии исследовательского центра Pantone.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее был назвал главный цвет 2019 года, которым стал оттенок номер 16−1546 под названием Живой коралл (Living Coral).
«Оттенок, празднующий жизнь своей двойной ролью цвета как энергичного, так и заботливого, Pantone 16–1546 «живой коралл» еще раз подтверждает то, что цвета способны отражать то, что происходит в глобальной культуре в определенный момент времени. «Живой коралл» олицетворяет наше стремление к игривому и легкому самоощущению, к жизни без забот», - сообщил вице-президент Pantone Лори Прессман.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Делает красиво. Hair-стилист Бейонсе назвал главную ошибку в уходе за волосами
Диета для локонов. Шесть коварных продуктов, которые портят ваши волосы, и чем их заменить
Здоровье, молодость и красота. Пять правил ухода за волосами после 40 лет
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook