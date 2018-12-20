Пять главных трендов. Какой маникюр будет в моде в 2019 году

Фэшн-индустрия продолжает диктовать моду на оригинальный маникюр, который сегодня является не отдельной частью образа, а одной из его ключевых составляющих.
Эксперты в области ногтевой эстетики озвучили свои прогнозы на 2019 год, отметив, что блестки и перламутр, которые совсем недавно возглавляли списки антитрендов, неожиданно возвращаются в nail-моду.
Так, в следующем году стильный образ дополнят короткие ногти со сверкающим покрытием, а также маникюр с блестками и даже стразами. Главное, отмечают эксперты, использовать сияющие элементы в маникюре дозировано.
Кроме того, в nail-арт вернутся анималистичные принты – например, маникюр с пятнистыми узорами, повторяющими пятна далматина.
Предлагаем вместе с нами узнать, какой еще маникюр будет в тренде в следующем году.
Желейные ногти
Прозрачные ногти, напоминающие желе, обещают стать главным трендом весны и лета 2019. По мнению экспертов, такой дизайн ногтей, в зависимости от оттенков и декора, может, как привлекать внимание, так и выглядеть сдержанным дополнением яркого образа.
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Перламутр
Перламутр, который на протяжении длительного времени был одним из главных антитрендов в маникюре, возвращается в моду и обещает оставаться на пике популярности на протяжении всего следующего года. Эксперты также рекомендуют миксовать нейтральные перламутровые оттенки, такие как беж и светло-розовый, с контрастным декором в золотом цвете – наклейками или ручной росписью в виде символов и других узоров.
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Маникюр с буквами на ногтях
В следующем году одним из наиболее ярких трендов в маникюре станут ногти с буквами, словно напечатанными на каждом пальце. Эксперты отмечают, что такой nail-дизайн будет смотреться уместно исключительно с полупрозрачной натуральной базой и предпочтительно – на коротких ногтях.
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Переосмысление маникюра с негативным пространством
Маникюр с негативным пространством доминировал в индустрии nail-арта в течение нескольких сезонов, но в 2019 году эта модная тенденция берет новую высоту. Впрочем, в следующем году в тренде оригинальные вариации на тему негативного пространства - незакрашенных или покрытых прозрачным лаком участков на ногтевой пластине. Так, особую популярность прогнозируют совсем не лунному маникюру, а дизайну, в котором негативное пространство размещено по диагонали ногтевой пластины.
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Анималистичные принты
Анималистичные принты на ногтях - тренд, который пришел в nail-арт с показов ведущих Домов моды. В 2019 году на ногтях модниц можно будет увидеть, как пятна далматина, так и более экстравагантные вариации на тему анималистики – например, дизайн, повторяющий окрас черепахового панциря.
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