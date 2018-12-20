Пять главных трендов. Какой маникюр будет в моде в 2019 году

Фэшн-индустрия продолжает диктовать моду на оригинальный маникюр, который сегодня является не отдельной частью образа, а одной из его ключевых составляющих.

Эксперты в области ногтевой эстетики озвучили свои прогнозы на 2019 год, отметив, что блестки и перламутр, которые совсем недавно возглавляли списки антитрендов, неожиданно возвращаются в nail-моду.

Так, в следующем году стильный образ дополнят короткие ногти со сверкающим покрытием, а также маникюр с блестками и даже стразами. Главное, отмечают эксперты, использовать сияющие элементы в маникюре дозировано.

Кроме того, в nail-арт вернутся анималистичные принты – например, маникюр с пятнистыми узорами, повторяющими пятна далматина.

Предлагаем вместе с нами узнать, какой еще маникюр будет в тренде в следующем году.

Желейные ногти

Прозрачные ногти, напоминающие желе, обещают стать главным трендом весны и лета 2019. По мнению экспертов, такой дизайн ногтей, в зависимости от оттенков и декора, может, как привлекать внимание, так и выглядеть сдержанным дополнением яркого образа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Washick (@jessicawashick) 17 Июл 2018 в 8:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Park Eunkyung (@nail_unistella) 5 Дек 2018 в 7:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия Красоты | Москва (@lv_studio_beauty) 19 Дек 2018 в 6:12 PST

Перламутр

Перламутр, который на протяжении длительного времени был одним из главных антитрендов в маникюре, возвращается в моду и обещает оставаться на пике популярности на протяжении всего следующего года. Эксперты также рекомендуют миксовать нейтральные перламутровые оттенки, такие как беж и светло-розовый, с контрастным декором в золотом цвете – наклейками или ручной росписью в виде символов и других узоров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sugar & Co Nail Parlor (@sugarandconailparlor) 13 Окт 2018 в 10:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UNISTELLA TREND NAIL /유니스텔라_네일 (@unistella_kr) 1 Дек 2018 в 4:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????? ???????? ???????????????????????????? (@nailsbychiina_) 19 Дек 2018 в 8:21 PST

Маникюр с буквами на ногтях

В следующем году одним из наиболее ярких трендов в маникюре станут ногти с буквами, словно напечатанными на каждом пальце. Эксперты отмечают, что такой nail-дизайн будет смотреться уместно исключительно с полупрозрачной натуральной базой и предпочтительно – на коротких ногтях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alicia Torello (@aliciatnails) 20 Янв 2017 в 4:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) 8 Сен 2018 в 6:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURE????????NAILART????AMSTERDAM (@amsterdamshellac) 1 Апр 2018 в 9:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katalina ???? nola nail art (@katalinadoesnails) 14 Дек 2018 в 5:53 PST

Переосмысление маникюра с негативным пространством

Маникюр с негативным пространством доминировал в индустрии nail-арта в течение нескольких сезонов, но в 2019 году эта модная тенденция берет новую высоту. Впрочем, в следующем году в тренде оригинальные вариации на тему негативного пространства - незакрашенных или покрытых прозрачным лаком участков на ногтевой пластине. Так, особую популярность прогнозируют совсем не лунному маникюру, а дизайну, в котором негативное пространство размещено по диагонали ногтевой пластины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paintbox (@paintboxnails) 22 Сен 2018 в 2:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paintbox (@paintboxnails) 17 Окт 2018 в 3:40 PDT

Анималистичные принты

Анималистичные принты на ногтях - тренд, который пришел в nail-арт с показов ведущих Домов моды. В 2019 году на ногтях модниц можно будет увидеть, как пятна далматина, так и более экстравагантные вариации на тему анималистики – например, дизайн, повторяющий окрас черепахового панциря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @chillhouse 8 Сен 2018 в 7:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATIE MASTERS (@nailthoughts) 15 Ноя 2018 в 7:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Park Eunkyung (@nail_unistella) 27 Ноя 2018 в 8:20 PST

Пластик-фантастик. Эксперты назвали самый модный маникюр сезона

Леопард и не только. 10 вариантов маникюра с небанальным анималистичным принтом

Дотсы, молнии и шиммер. Нескучные идеи для стильного весеннего маникюра с Недели моды в Нью-Йорке

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook