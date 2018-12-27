Розовые ресницы, стразы вместо лайнера и винные губы. Крутые идеи с подиума для макияжа на Новый год 2019

Яркий макияж является неотъемлемой частью новогоднего образа. Черпать идеи для праздничного мейк-апа предлагаем с показов ведущих модных брендов планеты, в рамках которых над макияжем моделей работают лучшие визажисты в мире.

От оранжевых ресниц в исполнении культового визажиста Питера Филипса до переосмысления классического smoky eyes от талантливого Тома Пешо, НВ Style предлагает вдохновиться наиболее яркими вариантами праздничного макияжа с подиума, которые помогут создать свой бьюти-образ на Новый год 2019.

Стразы вместо лайнера

Сияющие кристаллы вместо традиционного лайнера дополняли образы моделей на показе бельгийского кутюрье Дриса Ван Нотена. Такой макияж, по мнению визажистов, станет отличным дополнением любого новогоднего образа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dries Van Noten (@driesvannoten) 2 Окт 2017 в 8:33 PDT

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Переосмысление классического smoky eyes

Вечерний smoky eyes – классика новогоднего макияжа. Однако в этом году визажисты рекомендуют вдохновиться более смелыми вариантами дымчатого макияжа глаз, представленными на показах итальянского модельера Антонио Марраса и Дома моды Alberta Ferretti.

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Яркие ресницы

Одним из ключевых трендов в бьюти-индустрии сегодня являются яркие ресницы. Так, культовые визажисты рекомендуют заменить тушь в натуральных оттенках на яркие цвета, включая розовый, фиолетовый, оранжевый и желтый. Эксперты по макияжу добавляют, что не менее эффектно будут смотреться ресницы белого цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dries Van Noten (@driesvannoten) 1 Мар 2018 в 8:10 PST

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Винные губы

В бьюти-индустрию неожиданно вернулась классика – винные губы. Бьюти-образ, в котором акцент сделан на помаде темно-красного цвета, также входит в список ключевых трендов новогоднего макияжа. Визажисты напоминают, что, выбирая помаду винного цвета, следует дозировать использование любой другой яркой косметики. В частности, рекомендовано избегать выразительного макияжа глаз и дополнять бьюти-образ идеально гладкой кожей без чрезмерного сияния.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rochas Paris (@rochasofficial) 24 Окт 2018 в 6:09 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lynsey Alexander (@lynseyalexander) 28 Фев 2018 в 1:53 PST

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