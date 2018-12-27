< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр

Розовые ресницы, стразы вместо лайнера и винные губы. Крутые идеи с подиума для макияжа на Новый год 2019

Сегодня, 14:38 83
Цей матеріал також доступний українською

© Instagram

Визажисты советуют дополнять новогодний образ стразами и яркими ресницами

Яркий макияж является неотъемлемой частью новогоднего образа. Черпать идеи для праздничного мейк-апа предлагаем с показов ведущих модных брендов планеты, в рамках которых над макияжем моделей работают лучшие визажисты в мире.

От оранжевых ресниц в исполнении культового визажиста Питера Филипса до переосмысления классического smoky eyes от талантливого Тома Пешо, НВ Style предлагает вдохновиться наиболее яркими вариантами праздничного макияжа с подиума, которые помогут создать свой бьюти-образ на Новый год 2019.

Стразы вместо лайнера

Сияющие кристаллы вместо традиционного лайнера дополняли образы моделей на показе бельгийского кутюрье Дриса Ван Нотена. Такой макияж, по мнению визажистов, станет отличным дополнением любого новогоднего образа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dries Van Noten (@driesvannoten)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @peterphilipsmakeup

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @peterphilipsmakeup

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Allure Magazine (@allure)

Переосмысление классического smoky eyes

Вечерний smoky eyes – классика новогоднего макияжа. Однако в этом году визажисты рекомендуют вдохновиться более смелыми вариантами дымчатого макияжа глаз, представленными на показах итальянского модельера Антонио Марраса и Дома моды Alberta Ferretti.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от tompecheux (@tompecheux)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sonam Babani (@fashioneiress)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от tompecheux (@tompecheux)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от tompecheux (@tompecheux)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от tompecheux (@tompecheux)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от M·A·C Cosmetics (@maccosmetics)

Яркие ресницы

Одним из ключевых трендов в бьюти-индустрии сегодня являются яркие ресницы. Так, культовые визажисты рекомендуют заменить тушь в натуральных оттенках на яркие цвета, включая розовый, фиолетовый, оранжевый и желтый. Эксперты по макияжу добавляют, что не менее эффектно будут смотреться ресницы белого цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dries Van Noten (@driesvannoten)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @peterphilipsmakeup

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @peterphilipsmakeup

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Zoë Noble (@zonophoto)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от grand deux (@granddeux)

Винные губы

В бьюти-индустрию неожиданно вернулась классика – винные губы. Бьюти-образ, в котором акцент сделан на помаде темно-красного цвета, также входит в список ключевых трендов новогоднего макияжа. Визажисты напоминают, что, выбирая помаду винного цвета, следует дозировать использование любой другой яркой косметики. В частности, рекомендовано избегать выразительного макияжа глаз и дополнять бьюти-образ идеально гладкой кожей без чрезмерного сияния.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rochas Paris (@rochasofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rochas Paris (@rochasofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rochas Paris (@rochasofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rochas Paris (@rochasofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lynsey Alexander (@lynseyalexander)

Бабушкин свитер, шелковая юбка и платье в пайетках. 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019
Лучшие подарки для геймера на Новый год 2019
Пять главных трендов. Какой маникюр будет в моде в 2019 году

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Теги:   Макияж Тренды Новый Год Мода

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Вчера, 13:37

article_img
Хотела бросить кино. Кира Найтли рассказала о нервном срыве и желании завершить карьеру
Style

21 декабря, 11:41

article_img
Лицо 2019 года. Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе NARS
Style

19 декабря, 13:46

article_img
Кендалл Дженнер в главной роли. Roberto Cavalli представил рекламу с самой высокооплачиваемой моделью мира