Такого еще не было. Черепаховые ногти стали главным зимним трендом в маникюре

В индустрии nail-арта набирает популярность новый оригинальный тренд, получивший название черепаховые ногти.
Эксперты ногтевой эстетики отмечают, что черепаховые ногти стали одним из самых популярных дизайнов в маникюре и в последний месяц пользуются повышенным спросом.
По данным Elite Daily, ногтевой принт, повторяющий окрас черепахового панциря, набирает популярность и в Instagram, все чаще появляясь на страницах топовых стилистов, авторитетных критиков и it-girls.
«Абстрактный, но аккуратный. Нейтральный, но не скучный. Этот тренд появился осенью и превратился в ключевую модную nail-тенденцию зимы», - отметили эксперты издания, прогнозируя, что черепаховые ногти обещают оставаться одним из самых модных дизайнов ногтей до самой весны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Королевский этикет. Почему Кейт Миддлтон никогда не красит ногти
Трендовые странности. Нью-йоркские модницы "одевают" ногти в меха
Галактический nail-арт. Поклонницы Звездных войн украсили свои ногти в честь мировой премьеры фильма
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook