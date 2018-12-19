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Такого еще не было. Черепаховые ногти стали главным зимним трендом в маникюре

Сегодня, 17:06 382
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Черепаховый дизайн ногтей стал главным трендом зимы

© Instagram

В индустрии nail-арта набирает популярность новый оригинальный тренд, получивший название черепаховые ногти.

Эксперты ногтевой эстетики отмечают, что черепаховые ногти стали одним из самых популярных дизайнов в маникюре и в последний месяц пользуются повышенным спросом.

По данным Elite Daily, ногтевой принт, повторяющий окрас черепахового панциря, набирает популярность и в Instagram, все чаще появляясь на страницах топовых стилистов, авторитетных критиков и it-girls.

«Абстрактный, но аккуратный. Нейтральный, но не скучный. Этот тренд появился осенью и превратился в ключевую модную nail-тенденцию зимы», - отметили эксперты издания, прогнозируя, что черепаховые ногти обещают оставаться одним из самых модных дизайнов ногтей до самой весны.

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Теги:   Маникюр Ногти Тренд

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