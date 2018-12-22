10 фильмов и сериалов 2018 года, которые не стоило пропускать. Блог Алексея Бондарева

Я пишу посты о фильмах и сериалах, которые не стоило пропускать в уходящем году, с той же регулярностью, с какой Женя Лукашин ходит в баню :) В этом году тоже не стану нарушать традицию.

Также вполне традиционно позволю себе высказать сугубо личную точку зрения относительно лучших фильмов и сериалов 2018 года.

Поэтому негодование по поводу отсутствия в списке марвеловских комиксов, феминистических мелодрам, угарных мультиков и т.д., прошу оставить при себе :)

Только серьезные и проникновенные вещи, только хардкор, товарищи, только хардкор.

Поехали.

Тебя здесь никогда не было

Мне очень понравился этот необычный фильм, а точнее - брутальная поэма о ветеране войны, который выполняет грязную работу за деньги, и ввязывается в мрачную историю со спасением дочки сенатора от детской проституции.

Хоакин Феникс создает мощнейший образ, который буквально заставляет сравнивать его с Робертом Де Ниро или Элом Пачино в лучшие их годы.

Террор

Экранизация знаменитого романа Дэна Симмонса о судьбе экспедиции сэра Джона Франклина (эту книгу я считаю одной из лучших, что я читал в своей жизни). В 1845 году Франклин на двух судах отправился на поиски Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий.

Корабли исчезли, а судьба команды остается неизвестной. Симмонс в своем романе выдвигает мистическую гипотезу, и сериал блестяще воплощает эту задумку на экране.

Мэнди

Вот уже лет десять как упоминать в приличном обществе названия фильмов с Николасом Кейджем - все равно, что признаваться в любви к Виннику или Иво Бобулу.

Но в 2018 году врата ада наконец закрылись и Кейдж снялся в действительно хорошем фильме. Мэнди - это брутальная история о паре влюбленных, которые попытались построить идиллическое счастье в уединенном домике в лесу. Но сказка рушится, когда в их мир вторгается группа идолопоклонников (или я даже не знаю, как их назвать, лучше сами посмотрите фильм и решите).

Этот неимоверно жестокий и в то же время жутко красивый фильм поставил Панос Косматос, сын знаменитого Джорджа Пана Косматоса, который снял в 1970-1980-х Убийство в Риме, Перевал Кассандры, Рэмбо 2, Кобру и Левиафана.

И вот еще что. Швыряйте в меня чем хотите, но Николас Кейдж в этом фильме просто прекрасен.

Телохранитель

Мощный британский сериал, который я только начал смотреть, но оторваться, похоже, уже не получится. Лондонский полицейский предотвращает теракт и в качестве награды получает должность личного телохранителя министра внутренних дел - женщины с весьма специфическими взглядами. Вскоре герой оказывается перед сложным выбором между своими убеждениями и чувством долга.

В главной роли Ричард Мэдден, по которому до сих пор сохнут фанатки Игры престолов, в котором он играл Роба Старка.

Тихое место

Фантастический ужастик Джона Красински, в котором он сыграл вместе со своей женой Эмили Блант. Это мастерски рассказанная камерная история о семье, которая пытается выжить в мире, где с человечеством практически покончили загадочные твари, слепые, но обладающие идеальным слухом.

Фильмы ужасов не часто бывают со смыслом, а Тихое место - это скорее семейная драма и философская притча о том, на что могут пойти любящие родители, чтобы защитить своих детей.

Летящие сквозь ночь

Долгожданная экранизация романа Джорджа Мартина (того самого, который никак не может дописать Песнь льда и пламени). На этот раз Мартин исследует не фэнтэзийное средневековье, а мистический космос. Земляне летят на встречу с инопланетным кораблем в надежде получить технологии, которые спасут умирающую планету. Но дело оборачивается совсем не так, как запланировано.

Кто-то метко окрестил этот сериал "Экзорцистом в космосе". Точнее не скажешь.

Патрик Мэлроуз

Внушительный сериал о судьбе мальчика из богатой семьи, который всю жизнь разбирается с проблемами, которые нажил в детстве. Действие разворачивается на протяжении десятилетий и постепенно заводит зрителя так глубоко во внутренний мир главного героя, что порой после окончания очередной серии сложно вспомнить, кто ты и где ты.

Бенедикт Камбербатч берет новую актерскую высоту, сериал стоит посмотреть хотя бы ради его удивительной игры.

Призрачная нить

Новый шедевр Пола Томаса Андерсона (Ночи в стиле буги, Магнолия, Нефть, Мастер) и очередная гениальная роль редко снимающегося Дэниела Дэй-Льюиса.

Главный герой - видный кутюрье середины 1950-х, который внезапно влюбляется в официантку. На пути счастья становится его сестра и бизнес-партнер, которая считает, что любовь помешает ему творить.

Аннигиляция

Фантастический фильм Алекса Гарланда, по сценариям которого сняты культовые Пляж, 28 дней спустя, Пекло.

Это - своего рода Сталкер наших дней. Герои отправляются в таинственную зону, где нечто аномальное неземного происхождения творит какие-то нечеловеческие вещи. Звучит это несколько нелепо, но лучше посмотрите фильм сами. Это своего рода артхаусная фантастика с Натали Портман в главной роли. Завораживающая история с неимоверным финалом.

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