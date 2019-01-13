15 привычек, которые мешают вам получать удовольствие от работы

Карьерный консультант Жаклин Вестлейк в своей колонке для themuse.com пишет о том, как важно находить время на то, чтобы сделать перерыв, пообщаться с коллегами или углубить свои знания

Раньше я любила давать большие и громкие новогодние обещания. Тренироваться каждый день, отказаться от нездоровой пищи или наконец-то бегло заговорить по-испански. Но в конце концов я поняла, что не так уж хороша в выполнении эпических обещаний.

Так что теперь стараюсь ставить более простые цели.

В 2019 году решила сосредоточиться на том, чтобы работа приносила мне как можно больше счастья и как можно меньше тревог. Так что я честно взглянула на некоторые нежелательные привычки, которые выработала за эти годы, и задумалась над тем, как они могут тянуть меня назад, становиться причиной стрессов или делать мои рабочие дни тяжелее, чем они должны быть. Собрался солидный список!

Вот каких вредных привычек я буду избегать в этом году — возможно, вам тоже стоит избавиться от них.

1. Пропускать еду и перерывы

Иногда бываю так занята, что говорю себе: у меня нет времени на то, чтобы пообедать или выйти на улицу подышать свежим воздухом. Это неправда. Если только речь не идет о жестком дедлайне или действительно кризисной ситуации, всегда можно выкроить 15 минут (...)

2. Позволять воскресному страху одолеть себя

Каждое воскресенье, примерно в пять часов дня, я начинаю думать о понедельнике (...). Но вместо того, чтобы говорить себе, что понедельник — это нечто ужасающее, я могу изменить нарратив, став чуть более организованной и пообещав себе что-то приятное в начале каждой недели — например, свое любимое латте.

3. Импровизировать по понедельникам

Стремясь избежать воскресного вечернего беспокойства и сделать рабочую неделю более продуктивной, я собираюсь перестать тратить утро понедельника на то, чтобы сориентироваться — и начать составлять список дел еще в пятницу. Таким образом, когда я доберусь до своего стола после веселых выходных, я смогу спокойно продолжить прямо с того места, где остановилась.

4. Пробиваться сквозь приступы непродуктивности

Обычно, застряв на чем-то, я чувствую себя виноватой из-за того, что сделала недостаточно, и поэтому, образно говоря, приковываю себя к столу (...) Отныне, осознав бесплодность своих усилий, я собираюсь встать из-за стола и выйти на прогулку, выпить кофе или отправиться куда-то по делам. Пауза в работе за компьютером обычно помогает мне очистить голову и перезарядиться.

5. Опаздывать со сдачей отчетов

(...) Мелкие административные детали могут быть очень обременительны, и тем не менее они важны. Кроме того, хронические срывы сроков сводят с ума ваших коллег.

6. Говорить себе, что сделаю это завтра

(...) Легко откладывать на завтра задачи, которые приводят в ужас — до тех пор, пока завтра не наступит. Вместо того, чтобы оставлять неприятную работу изо дня в день томиться в моем списке дел, я пообещала себе справляться с ней как можно быстрее.

7. Использовать слишком много восклицательных знаков!

Я хочу выглядеть дружелюбной! Я хочу, чтобы мои слова звучали легко и приветливо! Я не хочу, чтобы те, с кем я общаюсь, сочли меня грубой! Но, вынуждена признать, в своем стремлении выглядеть коммуникабельной, я впала в некоторую зависимость от восклицательного знака (...)

8. Вдаваться в излишние пояснения

Вы замечали, что пишете пышные, избыточные вступления к большинству отправляемых писем? В этом году я хочу быть более прямолинейной. Если я напоминаю коллеге о приближающемся дедлайне, я не должна объяснять, почему я это делаю (...)

9. Работать во время болезни

На заре своей карьеры я считала, что, заболев, должна, несмотря на это, демонстрировать свое исключительное трудолюбие. Чихая и распространяя вирус, я тащилась в офис и заставляла себя работать — вне зависимости от того, насколько ужасно себя чувствовала. В конце концов я поняла, насколько невежливо было заражать своими отвратительными микробами сотрудников (...)

10. Избегать корпоративных мероприятий

(...) Дело не в том, что мне не нравятся люди, с которыми я работаю — просто в большинстве случаев я бы предпочла остаться дома.

Само по себе это не является чем-то плохим, но когда я рефлекторно ищу способы избежать участия в корпоративе, я, возможно, упускаю отличные возможности для налаживания отношений. Я не могу сказать «да» каждому приглашению, но я сделаю все возможное, чтобы принять участие в большем количестве событий.

11. Тратить всю свою зарплату на кофе и салаты по завышенной цене

Другими словами, пришло время упаковывать свои ланчи и делать кофе дома. (...)

12. Ненавидеть свое рабочее место

Мы слишком много времени проводим за своими столами, чтобы не получать удовольствия от наших рабочих мест. (...) Так что я собираюсь украсить его каким-нибудь растением, вдохновляющей цитатой и, возможно, миниатюрной светящейся гирляндой.

13. Пренебрегать поддержанием контактов

Я обнаружила, что когда я не занята активным поиском новой работы, я не слишком активно поддерживаю свои деловые знакомства. Но, разумеется, мне бы не хотелось быть тем человеком, который выходит на связь только когда ему что-нибудь нужно. Я планирую посвящать немного больше времени общению со своими нынешними и бывшими коллегами (...)

14. Быть слишком ленивой для того, чтобы учиться

(...) То, что я знаю, что делаю, не означает, что я научилась всему, чему можно было. Я решила, что если мне покажется, что я движусь по накатанной, я найду способ бросить вызов самой себе. Это может означать, что я приму участие в воркшопе, запишусь на курсы или займусь изучением самых последних тенденций развития своей отрасли.

15. До последнего держаться за нелюбимую работу

К счастью, мне очень нравится моя нынешняя работа, но я пообещала себе, что если что-то пойдет не так, я сменю ее. Я потратила первые годы своей карьеры на изнурительный труд, не приносящий удовлетворения, и это ни к чему меня не привело. Потребовалось время на то, чтобы осознать: таким образом я не достигну своих целей. И теперь, когда я пойму, что пора двигаться дальше, я так и сделаю.

Я знаю, что эти досадные привычки не исчезнут в одночасье, но меня очень радует, что я пытаюсь избавиться от того, что мешает моему счастью. И даже если я справлюсь с этим только отчасти, все равно это будут изменения к лучшему.

Да здравствует успешный, продуктивный и сбалансированный 2019 год!

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