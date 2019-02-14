18 простых правил. Лучшее, что я узнал о воспитании детей

Мы обучили их самодостаточности — они не ждут, что кто-то позаботится обо всем за них

Я не считаю себя экспертом по воспитанию детей, но я помогал растить шестерых (совместно с их мамами), и отцовство всегда было одной из самых отрадных вещей в моей жизни.

И хотя я не идеальный отец, мне кажется, у меня неплохо получается. В основном потому, что мне это очень нравится.

Кроме того у нас с Евой есть несколько не вполне традиционных идей относительно воспитания — они могут пригодиться родителям, которые всегда ищут новые способы мышления. Так что я собираюсь поделиться тем лучшим, что я узнал о воспитании детей, не потому, что мой путь самый правильный, а потому, что всегда полезно обсудить воспитание.

Очень важное замечание: большую часть работы по воспитанию детей, если не большую, выполняли их мамы (моя супруга Ева и мать моих первых двоих детей). Я заслуживаю лишь скромного упоминания.

Вот кое-что лучшее из того, что я узнал.

1. Ваша главная работа — просто любить их. Конечно, мы должны позаботиться об их базовых потребностях, но родители достраивают на эту базу еще уйму дополнительных вещей, всерьез все усложняя. Зачастую быть родителями не так уж тяжело — да, обеспечивать базовые потребности – большой труд, но все-таки главная работа родителей — любить своих детей. Вы не должны ничего лепить из них, давить на них, чтобы они стали лучше, заставлять их заниматься всевозможными видами деятельности, чтобы они стали идеальными детьми. Они уже чертовски идеальны. Просто любите их такими, какие они есть, и убедитесь, что они чувствуют эту любовь.

2. Не суетитесь вокруг них — позвольте им падать время от времени. Родители в наши дни, как правило, гиперзаботливы, постоянно стремятся убедиться, что все потребности их детей удовлетворены, и боятся даже малейшего падения. Нет. Позвольте им жить. Пусть у них будет какая-то независимость. Пусть они выходят на улицу и играют без вас. Пусть падают и царапают колени. Пусть в чем-то терпят неудачу. Именно так они и растут. Представьте себе, если бы вы ограждали детей от неудач и боли и трудностей всю их жизнь... они были бы совершенно не готовы к взрослому миру. Я не говорю, что вы никогда не должны защищать своего ребенка, но чем меньше вы можете это делать, без угрозы для его жизни, тем лучше. А затем помогите им самим справиться с неудачей или болью, дав понять, как они могут это сделать. Будьте рядом, но лишь затем, чтобы помочь им научиться справляться самостоятельно.

Они уже чертовски идеальны

3. Жесткие дисциплинарные методы скорее вредны, чем полезны. Когда я впервые столкнулся с родительскими обязанностями, я кричал, шлепал своих детей и наказывал их за все их проступки. Это принесло огромный вред и заставило их бояться меня. Да, они сделали бы все, что я им велел, но лишь потому, что боялись вести себя иначе. И нередко они просто скрывали свои поступки, чтобы я не узнал о них. С годами я научился вести себя спокойнее, контролировать свою вспыльчивость и проявлять больше сочувствия. Как я уже сказал, я не идеален, но теперь я смотрю на все как на возможность научить их чему-то, возможность повзрослеть — для них, и возможность просто любить их — для меня. Если ваши родители были сторонниками строгой дисциплины, это не значит, что вы должны действовать так же.

4. Регулярно читать им — одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал. Я читаю своим детям почти каждый день. Мы с женой делали это со всеми детьми, и это замечательный способ провести время с ними, воспитать любовь к чтению, которая будет приносить им пользу всю жизнь, и вместе исследовать воображаемые новые миры. Мои дети полюбили читать самостоятельно после того, как в обнимку со мной прочли Доктора Сьюза и Гарри Поттера, Нарнию, Тысяча и одну ночь и Дон Кихота.

5. Позвольте им самим руководить своим обучением. Четверо моих детей – анскулеры, но все они самостоятельно выполняли учебные проекты, и я поощряю их к тому, чтобы они изучали все, что им покажется интересным. Многие дети так привыкли к командно-приказному обучению (где им говорят, что, и когда, и как изучать), что они не умеют направлять себя самостоятельно. Им придется учиться, став взрослыми. Вместо этого мы можем побуждать их изучать то, что им интересно, и помогать им с учебными проектами, пока они не смогут делать это самостоятельно, и пусть они учатся как взрослые.

6. Но ставьте им забавные задачи и побуждайте их пробовать что-то новое. Самостоятельное обучение — невероятный метод, но иногда детям нужно вдохновение. Мне нравится подталкивать их к тому, чтобы они искали информацию, глубоко погружались в заинтересовавшую их тему, узнавали что-то, что увлечет их неожиданно для них самих. Я стараюсь говорить о таких вещах в позитивном ключе, показывая, насколько мне самому это интересно, и, как оказалось, интерес и любопытство иногда бывают заразительны. В других случаях я бросаю им вызов: давайте выполним челлендж-рисование, челлендж-отжимания... Давайте посмотрим, удастся ли нам путешествовать целый месяц, с одним лишь рюкзаком за спиной, или запомнить столицы всех штатов, или столько цифр числа пи, сколько сможем. Давайте попробуем написать простую игру. Дети (и взрослые) хорошо реагируют на веселые вызовы.

7. С раннего возраста учите их делать что-то самостоятельно. Мы учили наших детей делать что-то самостоятельно как только появлялась такая возможность. Самостоятельно застегнуть обувь, почистить зубы, принять душ и одеться, приготовить себе завтрак и обед, вымыть посуду, сделать уборку в доме, постирать свои вещи. Во-первых, то, что дети помогали планировать питание, покупали продукты и готовили обеды раз в неделю, облегчило наш родительский труд. Очень скоро они уже почти все делали сами. Но не менее важно и то, что мы обучили их самодостаточности — они не ждут, что кто-то позаботится обо всем за них, и учатся тому, что могут сами сделать для себя все, что посчитают нужным.

8. Позвольте им брать на себя ответственность или участвовать в делах, насколько это возможно. Действуя в том же ключе, мы пытаемся сделать так, чтобы дети отвечали за что-то — например, сами планировали путешествие. Они изучают вопрос, ищут квартиры на Airbnb, составляют железнодорожные маршруты, бронируют авиарейсы. Когда они достигают совершеннолетия, они уже знают, как делать все эти вещи. И умеют брать на себя ответственность.

9. Попробуйте принимать решения демократическим путем. Когда мы решаем, где поесть или как провести выходные, мы проводим обсуждение, каждый вносит свои идеи, и затем голосуем. Это учит детей участвовать в принятии решений вместо того, чтобы позволять кому-то другому управлять их жизнью. Но кроме того это учит их уважать мнение других и тот факт, что их собственные желания — не единственное, что имеет значение. Мы действуем подобным образом, планируя путешествие, решая, стоит ли нам переезжать в новый город и так далее.

10. Практикуйте с ними осознанность. Я медитировал со всеми своими детьми. Не регулярно, но достаточно для того, чтобы они узнали, что это такое. Когда моя дочь приходит ко мне чем-то расстроенная, мы практикуем осознание того, какие ощущения эмоции вызывают в ее теле. Когда другая моя дочь испытывает беспокойство, мы также говорим о том, как поработать с этим. И они видят, как я медитирую по утрам, поэтому практика осознанности становится для них нормой.

11. Главный метод обучения — ваш собственный пример. К слову о том, что они видят, как я медитирую: это мой главный способ научить их чему бы то ни было. Собственный пример. То, как я живу. Если я хочу научить их не драться, я должен быть миролюбивым. Если я хочу научить их быть хорошими людьми, я должен быть сострадательным, внимательным, любящим. Если я хочу научить их не зависеть от гаджетов, я не должен делать этого сам. Если я хочу, чтобы они были активными, ели здоровую пищу, читали, медитировали... я должен начать с себя. И говорить с ними о том, что я делаю и почему, и как я это делаю. Они перенимают практически все, что делают те, кто их окружает.

12. Не делайте вид, что вы все знаете. Хоть я и стараюсь сделать в жизни все что в моих силах, я должен смириться и признать, что не знаю всего. На самом деле я почти ничего не знаю. Я не могу всегда думать, что я прав, и не могу притворяться, что у меня есть ответы на все вопросы, даже если я папа. Может быть, мои дети знают что-то, чего не знаю я. Может быть, мы можем узнать что-то вместе... но начинается это с того, что я говорю: «Я не уверен, давайте выясним!». С этого незнания начинается обучение, пространство, которое мы можем исследовать вместе, пространство, где мы открыты друг другу. Многие родители (и люди в целом) обрушиваются на вас с уверенностью в том, что они точно знают, что делают, знают все ответы. Это не оставляет места ни для чего другого. Это фундаментализм.

13. Признавайте свою неправоту. Приносите извинения. Заглаживайте свою вину. Когда я думаю, что я прав, и настаиваю на этом... я часто оказываюсь неправ. Я пережил это унижение множество раз. Я понял, что вместо того, чтобы продолжать притворяться, будто я прав, гораздо лучше признать, что я ошибся. Смириться. По-настоящему извиниться, если я сделал что-то, что причинило им боль. И сделать все, что нужно, чтобы это исправить.

14. Пусть они с ранних лет учатся зарабатывать и платить. И объясните им, что такое долг. В нашем доме не выдаются деньги на карманные расходы. Мы покупаем детям то основное, что им необходимо, но если они хотят чего-то большего, они должны сами заплатить за это. И заработать, делая то, что выходит за рамки их основной работы. Они могут сделать что-то для нас, или помочь мне в работе, или оказать услуги другим людям, чтобы заработать деньги. Это также учит их копить на свои цели. Кроме того я рассказываю им, чем опасны долги, как высока стоимость задолженности по кредитным картам и делюсь другими простыми финансовыми истинами, которые я усвоил.

15. Не ограждайте их от секса, наркотиков и технологий. Некоторые родители не хотят, чтобы их дети слышали что-либо о сексе или наркотиках, и защищают их от этого так долго, как только возможно. Это делает, к примеру, секс запретной темой и дает детям нездоровое представление будто бы это плохо. Я решил, что гораздо лучше говорить на эту тему откровенно, и если бы я собирался повторить все сначала, я бы завел этот откровенный разговор намного раньше. Секс не должен считаться чем-то грязным или запрещенным. Это естественная вещь, которую делают все взрослые. Дети должны получить это понимание от взрослых, и разобраться в этой приводящей в замешательство теме с помощью родителей — а не того, что они услышат от друзей или найдут в Интернете. Я думаю, что то же самое относится и к наркотикам. Еще одна вещь, от которой некоторые родители ограждают своих детей, это технологии — никаких устройств никогда! Но так дети не научатся здоровому способу взаимодействия с технологиями. Лучше просто помочь им научиться справляться со всем этим, чем не доверять им.

16. Это нормально — отдыхать без них, и пусть они тоже проводят время без вас. Я люблю проводить время со своими детьми. Но это не значит, что для них было бы полезно находиться рядом со мной ежесекундно. Иногда они могут пойти и поиграть сами, пока мы с женой общаемся друг с другом. Иногда они могут провести вечер дома, пока мы идем на свидание (если они достаточно взрослые). В других случаях мы можем бросить их с родственником и отправиться в путешествие сами или с друзьями. Я думаю, что одиночество и время, проведенное вдали от родителей, полезно для детей. Дайте им больше пространства. Пусть они научатся справляться самостоятельно (опять же, когда это уместно). Дайте себе возможность восстановиться или побыть с вашим партнером, без них.

17. Родительство не заканчивается, когда они достигают совершеннолетия. Раньше я шутил: «Если мои дети доживут до 18 лет, я буду считать себя успешным родителем!» Разумеется, это абсолютная чушь. Я узнал, что воспитание детей не заканчивается, когда они достигают совершеннолетия. Четверо наших детей уже взрослые, и для нас это новый сложный этап воспитания. Мы пытаемся научить их тому, как делать взрослые вещи, как быть финансово независимыми, как получить работу, о которой они мечтают, как строить отношения и многому другому. Мне это нравится, но не похоже, чтобы я прямо сейчас мог умыть руки.

18. В конце концов они будут теми, кто они есть. И вы не можете решать, кем им быть. Каждый ребенок это уже полностью сформированная личность. Конечно, дети продолжают расти с каждым годом, но их личности в основном остаются такими же, когда они становятся старше. Мы не формируем этих детей, они — это уже и есть они сами. Они будут выбирать свои собственные пути, решать, какую жизнь они хотят, и расти в том направлении, которое сами выберут. Я не контролирую ничего из этого. В конечном итоге, это то, что мы, родители, должны принять — мы не контролируем наших детей. Мы просто стараемся направлять их, когда есть такая возможность. И любить их такими, какие они есть.

Я все еще учусь. Я до сих пор не знаю, что, черт возьми, я делаю. И все же я надеюсь, что кое-что из того, что я выяснил на данный момент, поможет кому-то из вас.

Мне нравится быть отцом. Это невероятная привилегия и одна из самых глубоких радостей в моей жизни. Я благодарен вам, ребята. И вашим мамам.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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