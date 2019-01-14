< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр

8 секретов счастливых пар в сексе

Сегодня, 22:03 2027
Цей матеріал також доступний українською

ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Секс — это в первую очередь общение

У сексуальных отношений счастливых пар есть восемь составляющих.

  1. Эмоциональная близость. Она состоит из доверия, принятия, соблюдения границ партнера, права на «нет» во всех сферах отношений, права на свободу общения, развитие, хобби без участия партнера, а также из открытости и отсутствия страха быть отвергнутым из-за того, что ты — это ты. Близость — это равность, но также и принятие разности друг друга: личностной, эмоциональной, половой и так далее. Близость — это умение конфликтовать, решать спорные вопросы до конца, как бы ни было тяжело и неохота. Если близости нет — нужно начинать читать литературу, слушать вебинары по отношениям или идти к психологу. Без близости отношениям, по крайней мере счастливым, приходит конец.
  1. Работа над своими психологическими проблемамисвязанными с сексом — стыдом и виной. Именно они, в основном, не дают мужчинам и женщинам наслаждаться друг другом, быть откровенными, экспериментировать, изучать свое тело и тело партнера, принимать свою телесность как есть и тем более принимать телесность партнера.
  2. Эксперименты, инициатива, спонтанность, откровенность в своих желаниях и разнообразие. Секс у такой пары живой, не рутинный, не механический. Это не обязанность и не долг. В нем нет расписания — подобное отношение к интиму убивает отношения. 
    Секс — это в первую очередь общение. Какое общение мы ценим? Не скучное, интересное, безопасное, захватывающее и такое, которое нас обогащает. А что мы, бывает, делаем со своим сексуальным общением? 
    И если вы думаете, что реализации этих составляющих мешают работа, дети, то, что еще день или уже глубокая ночь, знайте — дело, как правило, и чаще всего, не в этом. Особенно если подобное происходит систематически.
  3. Привычка ложиться спать одновременно. Важно делать это не реже трех-четырех раз в неделю. Это архиважно, боритесь за эту привилегию! Общение перед сном, обсуждение прошедшего дня, аромалампа возле кровати, планирование отдыха, объятия, тисканья, поцелуи и прочее.
  4. Качественное время вместе вне спальни. Это способствует близости. Хороший секс начинается за пределами спальни. Моя стандартная рекомендация для всех клиентов — два раза в неделю вместе проводить хотя бы час вне дома. Только вдвоем. И проводить хотя бы два выходных в месяц, минимум по три-четыре часа, вместе, без детей, без друзей. А также планировать отдых только вдвоем на два дня или больше раз в несколько месяцев или хотя бы раз в полгода.
  5. Реализация сексуальных фантазий.
    Вынес в отдельный пункт. Не все фантазии нужно осуществлять, но некоторые обязательно должны быть реализованы.
  6. Секс-вечеринки, секс-общение и секс-экстрим с партнером вне дома.
    Возможностей масса, думайте и реализовывайте. Если мешают стыд или страх — обращайтесь к психологу, если нет мыслей — ищите идеи в интернете.
  7. Привычка спать голыми.

    Не обязательный, но хороший пункт.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь

Теги:   Роман Мельниченко Советы психолога Секс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

Сегодня, 14:14

article_img
Я никогда не говорю о своих детях. Пенелопа Крус рассказала о семье и материнстве
Style

11 января, 10:43

article_img
Начни сначала. Дженнифер Лопес об успешности и эволюции через отношения
Style

10 января, 15:24

article_img
С меня довольно. Кит Харингтон рассказал о завершении съемок Игры престолов

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
О том, как я стал долгожителем в 43
14990
Владимир Фесенко - фото
Владимир Фесенко
Почему украинцы верят в президента Зеленского
8305
Юваль Ной Харари - фото
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари – о трех главных проблемах человечества
7967
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
30395
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
О том, как я стал долгожителем в 43
14990
Джон Хербст - фото
Джон Хербст
Путин становится смелее. Пришло время действовать
11088
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
74003
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
46144
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
32428