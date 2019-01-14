8 секретов счастливых пар в сексе

Секс — это в первую очередь общение
У сексуальных отношений счастливых пар есть восемь составляющих.
- Эмоциональная близость. Она состоит из доверия, принятия, соблюдения границ партнера, права на «нет» во всех сферах отношений, права на свободу общения, развитие, хобби без участия партнера, а также из открытости и отсутствия страха быть отвергнутым из-за того, что ты — это ты. Близость — это равность, но также и принятие разности друг друга: личностной, эмоциональной, половой и так далее. Близость — это умение конфликтовать, решать спорные вопросы до конца, как бы ни было тяжело и неохота. Если близости нет — нужно начинать читать литературу, слушать вебинары по отношениям или идти к психологу. Без близости отношениям, по крайней мере счастливым, приходит конец.
- Работа над своими психологическими проблемами, связанными с сексом — стыдом и виной. Именно они, в основном, не дают мужчинам и женщинам наслаждаться друг другом, быть откровенными, экспериментировать, изучать свое тело и тело партнера, принимать свою телесность как есть и тем более принимать телесность партнера.
- Эксперименты, инициатива, спонтанность, откровенность в своих желаниях и разнообразие. Секс у такой пары живой, не рутинный, не механический. Это не обязанность и не долг. В нем нет расписания — подобное отношение к интиму убивает отношения.
Секс — это в первую очередь общение. Какое общение мы ценим? Не скучное, интересное, безопасное, захватывающее и такое, которое нас обогащает. А что мы, бывает, делаем со своим сексуальным общением?
И если вы думаете, что реализации этих составляющих мешают работа, дети, то, что еще день или уже глубокая ночь, знайте — дело, как правило, и чаще всего, не в этом. Особенно если подобное происходит систематически.
- Привычка ложиться спать одновременно. Важно делать это не реже трех-четырех раз в неделю. Это архиважно, боритесь за эту привилегию! Общение перед сном, обсуждение прошедшего дня, аромалампа возле кровати, планирование отдыха, объятия, тисканья, поцелуи и прочее.
- Качественное время вместе вне спальни. Это способствует близости. Хороший секс начинается за пределами спальни. Моя стандартная рекомендация для всех клиентов — два раза в неделю вместе проводить хотя бы час вне дома. Только вдвоем. И проводить хотя бы два выходных в месяц, минимум по три-четыре часа, вместе, без детей, без друзей. А также планировать отдых только вдвоем на два дня или больше раз в несколько месяцев или хотя бы раз в полгода.
- Реализация сексуальных фантазий.
Вынес в отдельный пункт. Не все фантазии нужно осуществлять, но некоторые обязательно должны быть реализованы.
- Секс-вечеринки, секс-общение и секс-экстрим с партнером вне дома.
Возможностей масса, думайте и реализовывайте. Если мешают стыд или страх — обращайтесь к психологу, если нет мыслей — ищите идеи в интернете.
- Привычка спать голыми.
Не обязательный, но хороший пункт.
Текст публикуется с разрешения автора
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