А трафарет-то изнашивается. Рецензия на фильм Стекло

Лучшее, что есть в новой картине М. Найта Шьямалана — это игра Джеймса МакЭвоя

По собственному признанию, идею создания авторской супергеройской киновселенной режиссер, сценарист и продюсер М. Найт Шьямалан вынашивал еще на заре «нулевых», когда ни Marvel, ни DC о таком даже не помышляли.

Первой ласточкой должен был стать Неуязвимый (2000), где Брюс Уиллис, еще в самом соку, и уже маститый Сэмюэл Л. Джексон разыгрывали противостояние антиподов: первый умел выживать в ужасных катастрофах без единой царапины, а кости второго были хрупкими, словно логика предвыборных обещаний.

Автор, к тому моменту снявший достойное Шестое чувство (1999), сместил акцент борьбы противоположностей с экшена в сторону вербальных пассажей — рассчитывая превратить ленту в мистический триллер, по образу и подобию своей предыдущей работы. То ли идея оказалась не до конца проработанной, то ли публика к такой подаче супергероев была еще не готова, но Неуязвимый в прокате провалился, заставив Шьямалана отложить идею создания киновселенной аж на 16 лет. И лишь на финальных титрах Сплита, снятого в 2016 году, зритель неожиданно узнает, что действие фильма-бенефиса Джеймса МакЭвоя разворачивается в мире героев Уиллиса и Джексона.

На харизме главного персонажа Сплит при бюджете в $9 млн аж 31 раз окупился в мировом кинопрокате, собрав урожай в $278 млн. Поэтому режиссер решил не затягивать с третьей частью, и уже в январе 2019 года свел главных героев — Девида Данна/Неуязвимого (Брюс Уиллис), Элайджу Прайса/Мистера Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) и Кевина Венделла Крамба/Орду (Джеймс МакЭвой) — в рамках завершающей трилогию картины Стекло.

Времена изменились, а режиссер — нет

Две противоположности — Прайс, чьи кости могут сломаться от малейшего воздействия, и неуязвимый, но слегка постаревший супергерой Дэвид Данн, — оказались вместе в одной психиатрической лечебнице. То, что они считают своим превосходством, для общества является изъянами. В той же психушке оказался еще один парень, у которого есть множество личностей — его зовут Кевин Крамб. Мистер Стекло сумел убедить Крамба встать на свою сторону, чтобы вместе сбежать из этого места. Прайс знает, что одна из личностей Крамба — ужасный и неконтролируемый Зверь, равных которому сложно найти. Дэвид Данн обязан их остановить: если выпустить Зверя на свободу, ничего хорошего не выйдет.

Объединив провальный и удачный проекты, автор рискнул назвать свое новое творение в честь героя из фильма-неудачника, однако на капитанский мостик поставил персонажа, благодаря которому киновселенная обрела второе дыхание. Стекло, по сути, прямой сиквел Сплита, и ставка в открытую делается на харизму и прокачанный торс Джеймса МакЭвоя. Его игра — выше всяких похвал и упирается лишь в криво выстроенные рамки сценария, а также в необходимость делить экранное время с другими актерами. Брюс Уиллис уже, похоже, «наелся» и снимается, скорее, по привычке, нежели с целью по-новому заявить о себе. Его герой настолько же сильный, настолько и серый. Являясь единственным положительным персонажем из всей троицы, он не вызывает ни сочувствия, ни желания следить за его судьбой.

Персонаж Сэмюэля Л. Джексона — бесправный раб сценарного хода девятнадцатилетней давности. Тот ход себя совершенно не оправдал, но соблюдение логики вселенной требует вновь возродить унылый образ отрешенного социопата, одержимого идеей супергеройства. Поэтому зритель, жаждущий лицезреть актера в имидже, сравнимом с его появлениями в Джанго Особожденном, Омерзительной восьмерке, Kingsman или хотя бы ролью Ника Фьюри, может спокойно проходить мимом кинозала с показом Стекла: сценаристского мастерства Шьямалана не хватило на создание интересного злодея.

Шьямалан гнет начатую в 2000-м линию «герои среди нас». Играя на поле Мистера Стекла, он осыпает зрителя бисером по-тарантиновски длинных диалогов и визуально зажимает аудиторию крупными планами собеседников, которые, глядя в камеру, излагают свои предметные мысли. Усилиями главной троицы и нового персонажа в исполнении Сары Полсон (Птичий короб, 8 подруг Оушена) сюжет, словно Тетка-Каштанка, бегает от одного хозяина к другому и не может понять, что же скрывается за супергеройством: реальные сверхспособности или стечение обстоятельств, в которое попали психически нездоровые люди.

Может показаться, что автор предлагает альтернативный приземленный взгляд на суперсилу. Но этот взгляд вязнет в мелководье, на котором плавает сценарная логика, а также отдает вторичностью: подобная идея «повседневного геройства» уже была отыграна в депрессивном Защитнеге (2009) с Вуди Харльсоном и более цветастой пародии на комиксы — дилогии о Пипце.

За три года Аня Тейлор-Джой, та самая Кейси, что весь Сплит проходила с каменным лицом, научилась отыгрывать новую эмоцию — радостную улыбку. А вот М. Найт Шьямалан как возлюбил в Шестом чувстве финальный твист, так и продолжает его эксплуатировать уже двадцать лет кряду. И пусть в ранних работах такой ход выглядел порой предсказуемо, но все же логично, то сценарная халтура Стекла перед финальными титрами входит в свой апогей, и внезапно прилетевший твист-кирпич разносит все правила вселенной на мелкие осколки.

Стекло, как и Сплит — это бенефис Джеймса МакЭвоя. Если считать новый фильм сиквелом, в котором к главному герою добавились два каких-то унылых персонажа, и при этом, не особо вдумываясь в логику происходящего, сосредоточиться на игре шотландского актера, то из кинозала можно выйти гораздо более довольным, чем предприняв серьезную попытку связать три разных картины в цельное полотно.

Ранние работы М. Найта Шьямалана — Шестое чувство, Таинственный лес, Знаки — в свое время выглядели интересно. Но времена изменились, а режиссер — нет. Годы сложились в десятилетия, а Шьямалан все еще продолжает снимать по трафарету Шестого чувства.

А трафарет-то изнашивается.

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