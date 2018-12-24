Айсберги, джунгли и шотландский Хогманай. Лучшие travel-направления для зимнего отдыха

Встретить Новый год, прогуливаясь по леднику, можно в Патагонии, а расслабленный отдых с бокалом знаменитого вина ждет в Мадейре

Если вопрос, где выпить праздничный бокал шампанского, до сих пор не решен, еще не поздно определиться с направлением для зимнего отпуска.

На другом краю света

Патагония

Далекая Огненная Земля — царство тысячелетних ледников, горных озер и пустынь. Самая южная точка мира поражает нетронутой природой и считается настоящей меккой для всех, кто любит трекинг. Если хотите встретить Новый год, гуляя по заснеженным вершинам, вам в Патагонию.

Must do:

Перито-Морено: прогуляться по леднику, которому около 30 тысяч лет.

прогуляться по леднику, которому около 30 тысяч лет. Лагуна де Лос Трес: устроить хайкинг к башням Лас-Торрес и отыскать среди гор изумрудное озеро.

устроить хайкинг к башням Лас-Торрес и отыскать среди гор изумрудное озеро. Сальто-Гранде: послушать шум водопада, который объединяет два озера на разной высоте.

послушать шум водопада, который объединяет два озера на разной высоте. Лаго Грей: увидеть, как от гигантской ледяной стены откалываются айсберги и падают в воду.

увидеть, как от гигантской ледяной стены откалываются айсберги и падают в воду. Лес-Эклайрерс: добраться до маяка, который считается «краем света» и отправить оттуда открытку домой.

Эквадор и Галапагосы

Хотите — встречайте Новый год в Южном полушарии, а хотите — в Северном. Все, что для этого нужно, — купить билет до Эквадора, страны активных вулканов, диких джунглей, белоснежных пляжей, озер и водопадов. Если собрались провести зимний отпуск на нулевой широте, возьмите на заметку этот список.

Must do:

Дорога водопадов (Эквадор): устроить трекинг к водопадам Сковорода дьявола и Фата невесты.

устроить трекинг к водопадам Сковорода дьявола и Фата невесты. Сьерра-Негра (Галапагосы): взобраться на вершину действующего вулкана, чтобы увидеть кратер диаметром 11 км.

взобраться на вершину действующего вулкана, чтобы увидеть кратер диаметром 11 км. Качели на краю света (Эквадор): покататься на самых высокогорных качелях в мире.

покататься на самых высокогорных качелях в мире. Лас Грит а с (Галапагосы): заняться снорклингом в кристально чистой воде грота Лас Гритес.

заняться снорклингом в кристально чистой воде грота Лас Гритес. Канопи-тур (Эквадор): пролететь над джунглями на скоростном зиплайне.

Камбоджа и Вьетнам

Новый 2019 год в Азии будут праздновать в первых числах февраля. Если планируете брать отпуск на конец зимы — смело отправляйтесь во Вьетнам и Камбоджу. Невероятно колоритные, с необычными традициями и культурой, эти страны привлекают многих путешественников.

Must do:

Мраморные горы (Вьетнам) : взобраться на холмы, внутри которых находятся пещеры с потайными тропами.

: взобраться на холмы, внутри которых находятся пещеры с потайными тропами. Национальный парк Пном Кулен (Камбоджа): отыскать заброшенные монастыри среди джунглей.

отыскать заброшенные монастыри среди джунглей. Бухта Халонг (Вьетнам): насладиться живописными пейзажами во время двухдневного путешествия на корабле.

насладиться живописными пейзажами во время двухдневного путешествия на корабле. Ангкор-Ват (Камбоджа): увидеть чудо архитектуры — древний храмовый комплекс невероятных размеров.

В Европе

Мадейра: Португалия

Новогодние Турция и Египет успели надоесть, а лететь в Эмираты дорого? В таком случае предлагаю паковать чемоданы в Португалию, на вулканический остров Мадейра. Несколько часов в самолете — и вот вы уже пьете знаменитое крепленое вино посреди Атлантического океана.

Must do:

Пику-ду-Ариейру: подняться на самую красивую возвышенность острова.

подняться на самую красивую возвышенность острова. Порту-Мониш: искупаться в вулканическом бассейне, который впадает в океан.

искупаться в вулканическом бассейне, который впадает в океан. Сантана: познакомиться с культурой и традициями первых поселенцев Мадейры.

познакомиться с культурой и традициями первых поселенцев Мадейры. Гараджау: заняться снорклингом в морском парке Гараджау. В местных водах полно скатов, дельфинов и ручных груперов, а если посчастливится, увидите китов.

Латвия

Если в вашем распоряжении всего несколько дней для отдыха, старушка Европа — отличный вариант для новогоднего уикенда. Среди самых доступных вариантов лидирует Прибалтика. В Риге, к примеру, рождественские ярмарки не хуже, чем в Берлине или Париже. А на Новый год можно не только отлично развлечься, но и заняться спортом.

Must do

Юрмала: пересечь небо на учебно-тренировочном истребителе Л-39 Альбатрос.

пересечь небо на учебно-тренировочном истребителе Л-39 Альбатрос. Парад Шерлоков Холмсов: принять участие в ежегодном костюмированном карнавале, посвященном дню рождения знаменитого сыщика.

принять участие в ежегодном костюмированном карнавале, посвященном дню рождения знаменитого сыщика. Рекстукалнс: покататься на лыжах или борде, посетив популярный горнолыжный комплекс под Ригой.

покататься на лыжах или борде, посетив популярный горнолыжный комплекс под Ригой. Письмо Санте: отправить послание латвийскому Санте — Зиемассветку вецитису, используя специальную новогоднюю почту.

отправить послание латвийскому Санте — Зиемассветку вецитису, используя специальную новогоднюю почту. Праздничная ярмарка: выпить глинтвейна на центральной площади Риги и посмотреть новую световую инсталляцию Путь рождественских елок.

Шотландия

Встретить Новый год среди викингов можно только в столице Шотландии — Эдинбурге! В отличие от других европейцев, местные жители считают главным зимним праздником не Рождество, а канун Нового года – языческий Хогманай. И поучаствовать в народном гулянии может каждый желающий. Чем не повод приехать в гости?

Must do

Хогманай: увидеть, как шотландцы устраивают факельные шествия в костюмах викингов, изгоняют злых духов огнем и запускают фейерверки.

увидеть, как шотландцы устраивают факельные шествия в костюмах викингов, изгоняют злых духов огнем и запускают фейерверки. Трон Артура: рассмотреть город с вершины древнего вулкана.

рассмотреть город с вершины древнего вулкана. Гленкинчи: отправиться на дегустацию в классическую шотландскую вискикурню.

отправиться на дегустацию в классическую шотландскую вискикурню. Замок Дун: побывать в месте, где проходили съемки сериала «Игра престолов».

побывать в месте, где проходили съемки сериала «Игра престолов». Шотландский фолк: повеселиться на ежегодном празднике народной музыки, проходящем в Старом городе.

В Украине

Гоголевский хутор

Знаменитая гоголевская Диканька — отличный вариант для встречи Нового года в украинских традициях. Здесь местные жители сохранили колоритную атмосферу зимних праздников. Из столицы до поселка можно добраться всего за пару часов на поезде.

Must do

Съездить на обзорную экскурсию в Миргород или Опошню.

Съездить на обзорную экскурсию в Миргород или Опошню. Побывать на вечорницах в Сорочинцах.

Побывать на вечорницах в Сорочинцах. Увидеть, как проходят традиционные рождественские гуляния на хуторе.

Увидеть, как проходят традиционные рождественские гуляния на хуторе. Заглянуть в украинский этноресторан, где по мотивам гоголевских рассказов показывают настоящие театрализованные представления.

Хортица

Хортица — это одновременно крупнейший остров на Днепре и один из самых больших национальных заповедников страны. Если хотите провести праздничные выходные на родине украинских казаков, возьмите на заметку этот список:

Must do

Рассмотреть остров верхом на лошади.

Рассмотреть остров верхом на лошади. Побывать в историко-культурном комплексе «Запорожская сечь».

Побывать в историко-культурном комплексе «Запорожская сечь». Увидеть зажигательный украинский танец — гопак.

Увидеть зажигательный украинский танец — гопак. Научиться старинным ремеслам и боям на саблях.

Каменец-Подольский

Уикенд в Каменце-Подольском — возможность перенестись в эпоху средневековья в канун Нового года. Старинный город окутан особой атмосферой прошлого. В такую поездку можно отправиться самому, или подарить ее близким в качестве рождественского сюрприза.

Must do

Услышать интересные факты и легенды о городе, отправившись на авторскую экскурсию.

Услышать интересные факты и легенды о городе, отправившись на авторскую экскурсию. Рассмотреть одно из семи чудес Украины — Каменецкую крепость.

Рассмотреть одно из семи чудес Украины — Каменецкую крепость. Спуститься в темные подземелья старинного особняка XVII века.

Спуститься в темные подземелья старинного особняка XVII века. Узнать, кто такой украинский Робин Гуд, и как он связан с историей Каменца-Подольского.

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