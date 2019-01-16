Американская история. О чем рассказывает фильм Черный куклуксклановец

Сюжет сильно бы не пострадал, если бы расовую нетерпимость заменили, например, религиозной

Одна из лент, появления которых ждут в украинском прокате в этом году — Черный куклуксклановец.

Режиссером фильма выступил американец Спайк Ли, который совсем не против снимать экранизации литературных произведений — таких как 25 час Дэвида Бениоффа или Лисистрата Аристофана. Черный куклуксклановец не стал исключением: кинолента поставлена по книге Рона Столворта Черный клановец.

Съемочная группа старалась не зря: в прошлом году фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер. Первый известен тем, что ранее профессионально играл в американский футбол, позже спродюсировал фильм Книга Илая, а теперь еще и актером стал. Драйвер лично мне запомнился ролью Патерсона в одноименном фильме Джармуша и игрой в прошлогодней ленте Терри Гиллиама Человек, убивший Дон Кихота.

Черный куклуксклановец, Маршал, Миссисипи в огне — для меня это фильмы одного порядка. Они отличаются сюжетами, персонажами, но все они рассказывают о борьбе темнокожих американцев за свои права. Также любой сюжет, где полицейский работает под прикрытием, будет напоминать историю, снятую Скоресезе. Черный куклуксклановец — не исключение: он тоже наводит на мысль об Отступниках. Как по мне, если скрестить Миссисипи в огне с Отступниками, как раз и получится фильм Спайка Ли.

Вот здесь и начинается неслабый экшн

Сюжет прост. Полицейский Рон Столворт по телефону выражает желание стать членом Ку-клукс-клана. С одной целью — войти в расистскую организацию как агент под прикрытием, чтобы в дальнейшем вывести на чистую воду незаконные действия Ку-клукс-клана. Беда только в том, что Рон — афроамериканец. Полицейские решают, что на встречу с членами организации поедет коллега Рона — белый коп Флип Циммерман. Еврей, к которому у Ку-клукс-клана вопросов не меньше, чем к черным. Вот здесь и начинается неслабый экшн...

Совсем не согласен с тем, что некоторые ресурсы уже обозначают фильм, как комедию. Здесь настоящая стрельба, настоящая гибель людей, настоящая опасность. Никакой комедии.

События в фильме разворачиваются в 1979 году, в те времена, когда за цвет кожи в Штатах могли убить. Но сюжет сильно бы не пострадал, если бы мы заменили расовую нетерпимость, скажем, религиозной. Человечеству по большому счету не важно, за что убивать друг друга.

Думаю, для съемочной группы это очень важная американская история. В финале в художественную ткань фильма вплетается документальная: нам показывают кадры современной Америки. Как бы говоря: друзья, проблема не решилась. Да, проблема не решилась. Но зло для того и существует, чтобы рано или поздно быть побеждено.

Видеообзор

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