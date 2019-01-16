< НВ
Рус Укр
< НВ
Рус Укр

Американская история. О чем рассказывает фильм Черный куклуксклановец

Вчера, 20:43 629
Цей матеріал також доступний українською

IMDb

Сюжет сильно бы не пострадал, если бы расовую нетерпимость заменили, например, религиозной

Одна из лент, появления которых ждут в украинском прокате в этом году — Черный куклуксклановец.

Режиссером фильма выступил американец Спайк Ли, который совсем не против снимать экранизации литературных произведений — таких как 25 час Дэвида Бениоффа или Лисистрата Аристофана. Черный куклуксклановец не стал исключением: кинолента поставлена по книге Рона Столворта Черный клановец.

Съемочная группа старалась не зря: в прошлом году фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля.

Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер. Первый известен тем, что ранее профессионально играл в американский футбол, позже спродюсировал фильм Книга Илая, а теперь еще и актером стал. Драйвер лично мне запомнился ролью Патерсона в одноименном фильме Джармуша и игрой в прошлогодней ленте Терри Гиллиама Человек, убивший Дон Кихота.

Черный куклуксклановец, Маршал, Миссисипи в огне — для меня это фильмы одного порядка. Они отличаются сюжетами, персонажами, но все они рассказывают о борьбе темнокожих американцев за свои права. Также любой сюжет, где полицейский работает под прикрытием, будет напоминать историю, снятую Скоресезе. Черный куклуксклановец — не исключение: он тоже наводит на мысль об Отступниках. Как по мне, если скрестить Миссисипи в огне с Отступниками, как раз и получится фильм Спайка Ли.

Вот здесь и начинается неслабый экшн

Сюжет прост. Полицейский Рон Столворт по телефону выражает желание стать членом Ку-клукс-клана. С одной целью — войти в расистскую организацию как агент под прикрытием, чтобы в дальнейшем вывести на чистую воду незаконные действия Ку-клукс-клана. Беда только в том, что Рон — афроамериканец. Полицейские решают, что на встречу с членами организации поедет коллега Рона — белый коп Флип Циммерман. Еврей, к которому у Ку-клукс-клана вопросов не меньше, чем к черным. Вот здесь и начинается неслабый экшн...

Совсем не согласен с тем, что некоторые ресурсы уже обозначают фильм, как комедию. Здесь настоящая стрельба, настоящая гибель людей, настоящая опасность. Никакой комедии.

События в фильме разворачиваются в 1979 году, в те времена, когда за цвет кожи в Штатах могли убить. Но сюжет сильно бы не пострадал, если бы мы заменили расовую нетерпимость, скажем, религиозной. Человечеству по большому счету не важно, за что убивать друг друга.

Думаю, для съемочной группы это очень важная американская история. В финале в художественную ткань фильма вплетается документальная: нам показывают кадры современной Америки. Как бы говоря: друзья, проблема не решилась. Да, проблема не решилась. Но зло для того и существует, чтобы рано или поздно быть побеждено.

Видеообзор

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь

Теги:   Кинорецензия Каннский кинофестиваль

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 Style

Style

15 января, 17:06

article_img
Голливудское портфолио. Николь Кидман, Марго Робби, Сальма Хайек и другие звезды снялись для британского Vogue
Style

14 января, 14:14

article_img
Я никогда не говорю о своих детях. Пенелопа Крус рассказала о семье и материнстве
Style

11 января, 10:43

article_img
Начни сначала. Дженнифер Лопес об успешности и эволюции через отношения

ТОП-3 мнений

Аким Галимов - фото
Аким Галимов
Пять мифов об украинских казаках
11191
Юваль Ной Харари - фото
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари – о трех главных проблемах человечества
10742
Александр Зинченко - фото
Александр Зинченко
Убийство мэра Гданьска. Польша зашла в тупик
8485
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
О том, как я стал долгожителем в 43
15823
Аким Галимов - фото
Аким Галимов
Пять мифов об украинских казаках
11191
Юваль Ной Харари - фото
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари – о трех главных проблемах человечества
10742
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
74473
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
46172
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
33437