Антирождество: как празднуют Новый Год в США

В Штатах мало кто подводит итоги, вместо этого здесь очень популярно давать новогодние обещания

В этом году в Вашингтоне на Новый год прогнозируют дождь и +8. Нечего и говорить, что особого ощущения приближающегося праздника это не несет. Нет какой-то сказочной атмосферы, ожидания, что вот-вот произойдет какое-то маленькое чудо.

А праздник где?

Ночи с 31-го на 1-е американцы, кажется, почти не придают особого значения. Здесь мало кто подводит итоги года и никто не говорит, что как встретишь год, так его и проведешь.

Зато здесь очень популярно давать себе так называемые New Year`s resolutions, то есть новогодние обещания. Чаще всего американцы обещают себе сбросить вес, бросить курить и начать регулярно заниматься спортом, говорят опросы.

При этом исследования показывают, что до 90% этих обещаний за целый год выполнить людям так и не удается, поэтому психологи советуют ставить себе простые, более ощутимые цели (например, не «сбросить вес», а «сбросить 0,5 килограмма за неделю»).

В то же время, американский Новый год не исполнен привлеченного символизма: здесь не одеваются в цвета грядущего года по китайскому календарю и вообще не интересуются, какое животное будет символом года и что оно принесет. Это делают разве что представители китайской общины и некоторые дияспоряне из стран бывшего Советского Союза.

Нет здесь и очень устоявшихся традиций празднования. Никто не нарезает 31-го тазики салатов, не выкладывает закуски в форме елки, а все подарки раздарены еще 25 декабря.

Праздник не для детей

Отсутствие подарков – это одна из причин, почему у ребенка нет особого пиетета к Новому году.

Помню, я в детстве любила этот праздник еще и потому, что хоть раз в год можно было поздно идти в постель (как взрослые!), хотя предварительно мама укладывала меня поспать хоть на час-два где-то около 6-7 вечера.

Зачем держать елку в доме, если под ней уже нет подарков

Здесь вмешиватся в детский распорядок сна из-за мифических 12 ударов курантов хотят далеко не все родители. Поэтому многие семьи, особенно с очень маленькими детьми, не празднуют вообще – и вовсе не переживают по этому поводу.

Также Новый год в США завершает рождественский сезон, и 2 января большинство людей возвращается к работе. Поэтому и всю ночь пить-гулять, чтобы потом проснуться 1 января в обед, может, и хочет не каждый.

Вечеринки и поп-ап бары

В целом американский Новый год – полная противоположность Рождества, уютного семейного праздника. Американцы и европейцы всегда удивляются, почему в Восточной Европе Новый год – более важный праздник, чем Рождество. Как известно, это наследие советских времен, когда христианский праздник для народа заменили празднованием светского Нового года.

Молодежь в городе чаще всего устраивает вечеринку для друзей или идет в рестораны и отели, в которых есть новогодние программы. В последние годы распространенными становятся так называемые поп-ап бары. Это временные заведения, которые открывают в арендованном помещении под отдельное событие, например рождественский сезон, а затем их закрывают.

Другой вариант – поехать в путешествие. Одни мои друзья были в прошлом году в Греции, соседи – в Атланте.

Нету подарков – не надо и елки

А еще коллеги заметили интересную тенденцию: многие выбрасывают свои елки уже на следующий день после Рождества, 25 декабря. Думаю, именно потому, что уезжают из дома на Новый год, и чтобы за это время дерево не осыпалось.

Другой аргумент: зачем держать елку в доме, если под ней уже нет подарков? Елочные рынки здесь тоже закрываются после Рождества, и оставшиеся деревца можно забрать бесплатно (да-да, не благодарите).

Процесс избавления от елок для американцев также стал поводом собраться и весело провести время. В некоторых устраивают застолье с сожжением елок. Делают это в большом костре в специально организованных местах, например, на пляже или на территории загородных пивоварен.

Гарантированный праздник

Однако, в США есть по крайней мере одно место, где атмосфера на Новый год очень торжественная – Таймс Сквер. Однако в этом году за бесплатное шоу известных артистов и созерцание легендарного хрустального шара придется заплатить не только толканием в толпе и очередями в туалеты.

В прошлом году в полночь там было трескучих -11 по Цельсию, а с влажным воздухом Нью-Йорка чувствовались все 18. В этом году там обещают ливень. Но миллион американцев и туристов считают, что оно того стоит. Вот настоящие фанаты Нового года. Мне – слабо, а вам?

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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