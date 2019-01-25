Без французского шарма. Рецензия на фильм 1+1

Ремейк одной из самых душевных картин современности получился пресным, как овсяная каша

За неимением собственного оригинального материала, голливудские боссы являют зрителю проверенные временем истории. Восемь лет назад французский фильм 1+1: Неприкасаемые с Омаром Си и Франсуа Клюзе сумел достучаться до сердец аудитории и надежно застолбить за собой часть душевного пространства кинолюбителей. Многие и до сих пор не прочь пересмотреть ленту режиссерского дуэта Оливье Накаша и Эрика Толедано. Вместе с тем, весьма сомнительно, что ремейк Нила Бергера (Иллюзионист, Области тьмы) сумеет повторить успех предшественника.

У Делла (Кевин Харт) в жизни много проблем. Он безработный, и даже не пытается что-то сделать, чтобы это изменить. Единственный источник дохода он видит в пособии по безработице. Но и для этого надо создать видимость поиска вакансии. Так он случайно попадает к богачу Филиппу (Брайан Крэнстон), который прикован к инвалидному креслу и нуждается в компаньоне. Делл абсолютно не подходит для такой вакансии, да он и не собирался там работать, но очень уж понравился миллионеру. Так начинается совместная история двух совершенно разных людей: инвалида, которому нужны новые краски в жизни, и парня с криминальным прошлым, который мечтает снова постоянно видеть сына.

Новая история совсем не нова. Если французский оригинал под саундтрек Людовико Эйнауди вскрывает душу и переворачивает ее вверх дном, то драматизм версии 2019 года может зацепить лишь по касательной. Переснятые сцены и сыгранные заново диалоги не похожи на дань уважения «старшему брату»: они выглядят нелепо, как маленький сын, нацепивший отцовский деловой костюм.

Фильм может прийтись по душе лишь тем, кто не успел ознакомиться с оригиналом

Неприкасаемые держались на харизматичном Омаре Си. Развитие его персонажа от инфантильного разудалого парня из неблагополучного пригорода до взрослого мужчины, способного взять на себя ответственность за близких людей, удерживало внимание зрителя почти два часа экранного времени. А добавив щепотку черного юмора, французские режиссеры сделали фильм еще более человечным.

Но если Омар Си, как исполнитель главной роли, проходился по эмоциональным полюсам, то Кевин Харт почти весь фильм пребывает где-то на экваторе: его герой не погружается в Марианский желоб «неблагополучного» образа, но и на драматический Эверест вскарабкаться не пробует. Даже при заявленной благой цели, его персонаж не располагает к сочувствию.

Ему вторит Филипп в исполнении Брайана «Скажи-мое-имя» Крэнстона. Французский аристократ-колясочник, сыгранный Франсуа Клюзе, смотрелся в образе солидно и спокойно. Его заокеанский коллега больше смахивает на капризного ребенка с единственной мотивацией «назло маме отморожу уши». Подоплека найма темнокожего Делла («по приколу, посмотреть, что из этого выйдет») бросает тень на моральные качества человека, которому, по идее, аудитория должна сопереживать.

Основная проблема Новой истории — в ее предшественнике. Неприкасаемые очень высоко подняли планку, до которой отчетной ленте не удается дотянуться. Фильм может прийтись по душе лишь тем, кто перед просмотром не успел ознакомиться с оригиналом. Те же, кто видел синергию дуэта Си-Клюзе, с большой вероятностью не воспримут упрощенный голливудский аналог.

1+1: Новая история — это овсянка безо всяких добавок. Полезно, но невкусно. Затрагивая серьезную тему единства противоположностей, без должной актерской игры и глубокого погружения в миры персонажей фильм просто дразнит эстетические рецепторы зрителей, не в силах дать ответы на им же поставленные вопросы.

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